Museumsbesuch in Speyer

Lampertheim.Der Seniorenbeirat der Stadt Lampertheim bietet am Mittwoch, 11. Dezember, einen Besuch der Ausstellung Medicus im Historischen Museum der Pfalz in Speyer an. Der Wunsch, kranke Menschen zu heilen, ist schon seit der Antike im Orient bei arabischen Gelehrten bekannt. Die Sonderausstellung, eine kulturhistorische Schau zur Geschichte der Medizin, zeigt die faszinierende Entwicklung des medizinischen Fortschritts. Vom Altertum über Rom und Byzanz gelangte das Wissen in den arabischen Raum, wanderte im 11. Jahrhundert nach Europa und befruchtete dort die Klostermedizin, aber auch die Ärzte der Neuzeit.

Neben dem Museum kann auch der Weihnachtsmarkt in der Domstadt besucht werden. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof in Lampertheim, Abfahrt um 9.48 Uhr über Mannheim. Die Kosten für die Fahrt (inklusive Museumsbesuch) belaufen sich auf 18 Euro. Die Kosten für die Führung trägt der Seniorenbeirat. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 0177/47 35 834 oder per E-Mail an albert.breckner@gmx.net. red

