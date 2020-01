Musical zeigt Leben des Charlie Chaplin

Worms.Erstmals gastiert ein Musical über das bewegte Leben von Charlie Chaplin, das im deutschsprachigen Raum auf Tournee ist, in Worms. Es bringt den raschen Aufstieg und späteren Fall des Filmgenies auf die Bühne. Songs und Dialoge lassen den Zuschauer tief in das private Leben von Charles Spencer Chaplin eintauchen. Wer ist der Mensch hinter den Schlagzeilen? Wer der Mann hinter der Legende? Das will die Show mit Tanzeinlagen und vielen musikalischen Nummern zeigen. Am Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, ist sie im Wormser Theater zu sehen.

Am 16. April 1889 erblickte Charles Spencer Chaplin, vermutlich in London, das Licht der Welt. Damals konnte niemand ahnen, dass dieser in ärmlichste Verhältnisse hineingeborene Junge einmal der erste Weltstar des Kinos werden sollte.

Charlie Chaplin trat zunächst in die Fußstapfen seiner Eltern und verdingte sich bereits im Alter von neun Jahren als Schauspieler in den Music Halls Londons. Durch eine Theatertournee landete er schließlich in Nordamerika, wo er 1914 seine erste Anstellung beim Film erhielt. In dieser Zeit erfand Chaplin auch die Figur des „Tramp“, mit der er weltweit die Herzen des Publikums eroberte. Bald machte er sich zudem als Regisseur einen Namen und schuf Filme, die auch über 100 Jahre nach ihrer Entstehung noch weltweit gezeigt werden.

Einreiseverbot in die USA

Weil Chaplin mehr Unabhängigkeit bei der Produktion seiner Filme wollte, gründete er 1919 zusammen mit anderen Künstlern den Filmverleih United Artists. Der Aufstieg des Filmgenies schien unaufhaltsam. Doch wo Erfolg ist, da sind Neider. Auch Charlie Chaplin musste das erfahren.

Nachdem er den Film-Olymp bestiegen hatte, kam es zum Bruch mit der amerikanischen Regierung. Chaplin wurde als Kommunist denunziert, was darin gipfelte, dass man ihm 1952 die Wiedereinreise nach Amerika verweigerte. Erst 20 Jahre später erhielt er ein Zehn-Tages-Visum für die USA, um seinen zweiten Ehren-Oscar entgegenzunehmen. Der zwölfminütige Applaus, den er bei der Verleihung erhielt, ist bis heute legendär. Charles Spencer Chaplin starb am 25. Dezember 1977 in seinem Exil in Corsier-sur-Vevey in der Schweiz. red

