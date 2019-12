Musik am Jahresende

Lampertheim.Das Orchester des Katholischen Kirchenmusikvereines gestaltet am Mittwoch, 25. Dezember, den Weihnachtsgottesdienst in St. Andreas um 10 Uhr mit. Dabei werden Helmut Baumer und seine Musiker vor Beginn des Gottesdienstes die Gemeinde mit Weihnachtsliedern einstimmen.

Musiker stimmen Bürger ein

Während der Messe spielt das Orchester „Sweet Bells Fantasy“, ein Arrangement über „Süßer die Glocken“ für sinfonisches Blasorchester. Auch ein Arrangement mehrerer bekannter Weihnachtslieder sowie das Stück „Winter“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und „Stille Nacht“ werden erklingen. An Heiligabend spielen die Musiker zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr in Lampertheim an verschiedenen Stellen für die Bevölkerung Weihnachtslieder. Gemeinsam mit dem Evangelischen Posaunenchor stimmen die Orchestermusiker um 14 Uhr die Menschen auf dem Schillerplatz auf das Fest ein.

Unter anderem spielt der Katholische Kirchenmusikverein im Europaring, in der Schwalbenstraße, im Bonhoeffer-Haus und in Mariä Verkündigung. Alle Lampertheimer sind eingeladen, die Fenster zu öffnen oder zu den Musikern zu gehen und die Lieder anzuhören oder auch mitzusingen.

Rippchen, Kraut und Bier

Indes wird der Kirchenmusikverein auch auf dem traditionellen Neujahrskonzert im Jugendheim Mariä Verkündigung sein musikalisches Können zeigen. Das Konzert beginnt am 1. Januar um 11 Uhr. Unter dem Motto „Mit Schwung in’s neue Jahr“ besteht bei Rippchen mit Kraut und einem Glas Bier die Gelegenheit, sich gegenseitig alles Gute für 2020 zu wünschen. Es gibt neben der Musik auch Speisen und Getränke. Außerdem veranstaltet der Verein eine große Tombola.

Neumitglieder, die während des Konzerts in den Verein eintreten, erhalten ein Geschenk. Während des Neujahrskonzerts startet auch der Ticketverkauf für die Prunksitzung des NCV, die am Faschingssamstag, 22. Februar im Jugendheim stattfindet. Zum Neujahrskonzert ist die Bevölkerung in das Jugendheim Mariä Verkündigung eingeladen, der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.12.2019