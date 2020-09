Musik der 1920er Jahre

Lampertheim.Die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) präsentiert im Rahmen der Veranstaltungsreihe cultur communal am Donnerstag, 1. Oktober, 20 Uhr, im Schwanensaal Helmut Wehe & das Grammophon Orchester.

Projektleiter und MIL-Mitglied Helmut Wehe und sein Grammophon Orchester werden dem Publikum in diesem Konzert die musikalische Vielfalt der 1920er und 1930er Jahre präsentieren. Max Raabe ist der wohl bekannteste und herausragendste Interpret dieser Stilrichtung, die er mit großem Erfolg in die ganze Welt transportiert. Seine Musik steht im Mittelpunkt des Abends. Mit großem Aufwand haben die Musiker dieses nicht alltägliche Programm in vielen Proben erarbeitet.

Es werden größtenteils bekannte aber auch weniger bekannte Stücke mit witzigen und auch herzergreifenden Texten zu hören sein. Sie sind zeitlos schön und ausgetüftelt, die Komponisten waren echte Könner. Neben Helmut Wehe (Gesang) werden zu hören sein: Isabelle Kühni (Bratsche), Peter Schnur (Klavier), Alex Kiesow (Klarinette, Saxofon, Querflöte), Hans-Jürgen Götz (Schlagwerk) und Hans Heer (Kontrabass). red

