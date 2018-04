Musik für jede Gemütslage

Anzeige

Lampertheim.Wer pflegebedürftige Angehörige in der Familie versorgt, weiß, wie knapp bemessen die Zeit ist, die man für seine eigenen Bedürfnisse übrig hat. Die Ökumenische Diakoniestation in Lampertheim will mit ihrem Tagesbetreungsangebot „Meine Zeit“ den Betroffenen helfend unter die Arme greifen. Seit vier Jahren betreibt sie in der Kaiserstraße eine Tagesbetreuung, wo pflegebedürftige Angehörige für jeweils vier Stunden betreut werden können.

Beim Tag der Offenen Tür freuten sich der Vorsitzende der Diakonie Werner Hahl und Pflegedienstleiterin Christa Gerhardt mit ihren Mitarbeitern über ein reges Besucherinteresse. Im Gemeinschaftsraum werden Spiele gemacht, auch Gedächtnistraining und Gymnastik gehören zum Programm. Wer alleine sein möchte, kann sich in eine Klangoase zurückziehen. Ein Wasserbett oder ein verstellbarer Sessel stehen zur Verfügung, der Clou aber ist die Musikanlage, die auf jede Gemütslaune mit passender Musik programmiert werden kann.

Sogar Düfte kann man einstellen. Eine Videosammlung mit überwiegend alten, vertrauten Filmen vervollständigt das Angebot. Dazu gehört auch eine moderne Küche, denn in der Betreuungszeit wird zwar kein Mittagessen gereicht, aber Kaffee und Kuchen.