Musik, Sex und Bratwurst

Lampertheim.Die Veranstaltungsreihe cultur communal desLampertheimer Fachbereiches Bildung, Kultur und Ehrenamt bietet auch für 2019 ein vielfältiges Kulturangebot, bei dem Vorträge, Lesungen, Comedy und Konzerte die Schwerpunkte bilden. Absicht ist es, möglichst alle Alters- und Inter-essengruppen zu bedienen.

Dabei genießt die lokale Künstlerförderung nach eigenen Angaben hohe Priorität. Hier konnten mit den Reihen „Bildkultur in der Galerie Haus am Römer“, „Musikkultur im Schwanensaal“ und „Wortkultur in der Stadtbücherei“ mehrere Foren eingerichtet werden, die den Lampertheimer Künstlern die Möglichkeit eröffnen, ihre Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen.

Der große Zuspruch der Lampertheimer Bürger bestätigt nach Auffassung des Kultur-Fachbereichs dieses Konzept. In diesem Sinne wurde beim Programm für das erste Halbjahr des kommenden Jahres auf eine große Bandbreite gesetzt.

Starkenburg Philharmoniker

Zum achten Mal wird in Lampertheim ein festliches Neujahrskonzert mit den Starkenburg Philharmonikern ausgerichtet. In diesem launigen und kurzweiligen Konzert unter dem Motto „Freunde, das Leben ist lebenswert“ präsentiert das 50-köpfige Ensemble unter der Leitung von Günther Stegmüller temperamentvolle Orchesterwerke, Arien und Duette am Sonntag, 13. Januar, 17 Uhr, in der Hans-Pfeiffer-Halle. „Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein“ behauptet Torsten Sträter am Samstag, 2. Februar, 20 Uhr, in der Hans-Pfeiffer-Halle. In Sträters Programm geht es um die Macht der Entspannung, um Erziehung, Sex, Bratwurst, die heilende Kraft der Musik und um den Vater des Gedankens. Er heißt Günter. Und es geht um die Zeit: was sie macht und wie sie funktioniert, wonach sie riecht und ob man sie umtauschen kann.

„Tach, Herr Bach“ ist ein spritzig-frecher musikalischer Cocktail aus Klassik und Jazz, meisterlich serviert vom Kollegium der Musikschule Lampertheim am Samstag, 9. Februar, 20 Uhr, in der ehemaligen Notkirche. Hier sind der Lions und der Rotary Club als Veranstalter mit von der Partie.

Theater für Kinder im Schwanensaal gibt’s am Sonntag, 17. Februar, 14.30 Uhr, mit der Tom-Teuer-Produktion „Die Prinzessin auf der Erbse“ und am Sonntag, 12. Mai, mit dem Stück „Herr Grün, Jimmy und das Geheimnis der Zaubertrolle“ vom Kindertheaterensemble Freie Bühne Neuwied.

Kikeriki-Theater

Am Samstag, 23. Februar, ist wieder einmal das Kikeriki-Theater zu Gast in der Lampertheimer Hans-Pfeiffer-Halle. Dieses Mal hat das Darmstädter Kultensemble das Stück „Erwin, ein Schweineleben“ mit im Gepäck. Dieses respektlose Puppenspiel verspricht im wahrsten Sinne des Wortes ein tierisches Vergnügen zu werden. Hauptfigur ist das Schwein Erwin, wobei sehr bald andere Darsteller die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Erwin lebt mit seiner Freundin auf einem Bauernhof, doch wird ihm immer mehr die Langeweile seines Lebens bewusst. Er fasst den Entschluss, neue, wilde und aufregende Wege zu gehen. Es spielen Detlef Kühner, Bernd Körner, Lukas und Roland Hotz.

Der Internationale Lampertheimer Ostermarkt findet am Wochenende des 6. und 7. April in der Hans-Pfeiffer-Halle statt. Zahlreiche Künstler aus dem In- und Ausland werden ihre Kreationen verkaufen. Initiator ist der Lions Club Lampertheim. Ein attraktives Rahmenprogramm mit Musik, Kinderanimation und Tagescafé komplettieren die Veranstaltung. Am Sonntag, 7. April, 11 Uhr, wird die L. A. Reed Big Band eine Jazz-Matinee spielen. Der Erlös der Veranstaltung ist für einen wohltätigen Zweck bestimmt.

„Konzert mit Bach-Kantaten“ ist der Titel des Konzertes der Dekanatskantorei Ried, das am Sonntag, 14. April, 18 Uhr, in der Domkirche aufgeführt wird. Die Sängerinnen und Sänger des Chores sowie die Vokalsolisten werden vom Darmstädter Barockorchester mit historischen Instrumenten begleitet. Die Gesamtleitung hat Heike Ittmann.

Lesungen und Vorträge

Auch in den Reihen „MusikKultur“, „WortKultur“ und „BildKultur“ wird ein abwechslungsreiches Programm lokaler Künstler mit Konzerten, Lesungen und Ausstellungen geboten. Ergänzend dazu gibt es ein vielfältiges Programm aus Vorträgen und Informationsveranstaltungen unter anderem aus den Bereichen Gesellschaft und Politik, Reiseberichte und Medizin, letzteres in Zusammenarbeit mit GALA, dem Gesundheitsnetz der Lampertheimer Ärzteschaft. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.12.2018