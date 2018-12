Musikalisch aufs Fest eingestimmt

Hofheim.Einer mehr als sieben Jahrzehnte währenden Tradition folgte der Evangelische Posaunenchor unter der Leitung von Dirk Hindel an Heiligabend. Gut drei Stunden waren die Bläserinnen und Bläser nachmittags unterwegs, um die Bevölkerung mit ihrer Kurrende auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Den Zeitplan für die Stationen, die flächendeckend über Hofheim verteilt waren, hatten zuvor Hans Hahn und Vorsitzender Wolfgang Herbert akribisch ausgearbeitet. Verzögerungen gab es erst am Ende der dreistündigen Tour, denn eine Station wurde aufgrund des großen Zuspruchs an interessierten Zuhörern kurzerhand eingefügt. Mit zunehmender Dauer der Kurrende stieg die Zuhörerresonanz für diese von vielen so geschätzte Tradition, die der Posaunenchor seit 1945 ununterbrochen pflegt.

Besuch in Rosengarten

Im Rahmen des Kurrendeblasens wurden auch die Christmette der katholischen Pfarrei und der Familiengottesdienst der evangelischen Kirchdengemeinde feierlich eröffnet. Nach den Stationen in Hofheim fuhr eine kleine Gruppe an Musikern nach Rosengarten, um auch dort die Anwohner auf das Weihnachtsfest einzustimmen. fh

