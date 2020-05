Hofheim.Nach dem von der Hofheimer Bevölkerung bestens angenommenen musikalischen Gebet mit dem evangelischen Posaunenchor, hat die evangelische Kirchengemeinde ein zweites Projekt in der Corona-Krise initiiert. Mit dem Wattenheimer Organisten Stefan Spreitzenbarth wurde am Freitagabend erstmals eine musikalische Auszeit in der Friedenskirche angeboten.

Immer dienstags und freitags wird bis zu den Sommerferien jeweils ab 18 Uhr eine halbe Stunde meditative Orgelmusik in der Kirche erklingen. Zum Auftakt bei überschaubarer Resonanz hatte sich der Organist für das „Adagio“ von Johann Sebastian Bach und Rachmaninows „Vocalis“ entschieden. Dazu gab es noch wohlklingende Improvisationen der beiden Choräle „Abend wird es wieder“ und „Bleib bei uns Herr“.

Die Idee zu diesem Angebot entstand spontan aufgrund der guten Verbindungen von Spreizenbarth zu Pfarrer Holger Mett, der innerhalb der musikalischen Auszeit noch einen kleinen geistlichen Impuls gab, ein Gebet sprach und den Segen mit auf den Nachhauseweg gab.

Der Schwerpunkt des halbstündigen Angebots lag allerdings auf der virtuosen Orgelmusik des Wattenheimers, die zum Abschalten in dieser so ungewöhnlichen Zeit einlud. Der Organist hatte dabei sichtlich Freude, die klangvolle Orgel nutzen zu können. „Ich bin sehr dankbar, dass er das macht“, freute sich Mett über das Engagement Spreizenbarths.

Beim Betreten und Verlassen der Kirche mussten die Besucher Gesichtsmasken tragen und Abstand halten. Die Sitzplätze waren in entsprechenden Abständen gekennzeichnet. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.05.2020