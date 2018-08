Musikalische Highlights

Lampertheim.Bei herrlichem Sommerwetter waren der Einladung von Werner Hartmann, dem Vorsitzenden der MIT-Bergstraße, zum Sommerfest rund 100 Mitglieder und Freunde gefolgt und erlebten neben einer Vielfalt von Getränken und Speisen vom Grill ein hervorragendes Konzert der Blütenweg-Jazzer unter Leitung von Professor Dr. Bruno Weis.

Nachwuchs begeistert

Neben dem Konzert der Jazz-Band begeisterten die Gesangsbeiträge von Emma Ross, die professionell von Franziska Tönshoff, der Tochter von Landrat a.D. Matthias Wilkes begleitet wurde, beim Sommerfest. Hätte man nur den Gesang und die Begleitung gehört, so wäre man nie auf den Gedanken gekommen, dass beide junge Damen erst zwölf Jahre alt sind.

Zu Beginn begrüßte Werner Hartmann neben vielen Mitgliedern und Ehrengästen Birgit Heitland MdL, Matthias Wilkes und den Landesvorsitzenden der Paneuropa-Union Hessen, Thomas Wieland, den Pressesprecher der Werteunion, sowie als den am weitesten angereisten Gast Mr. Singh aus Bollywood.

Grußwort von Matthias Wilkes

In seinem anschließenden Grußwort ging Matthias Wilkes auf die Bedeutung der europäischen Idee und Einigung mit einer kontinuierlichen Friedensperiode von 73 Jahren in Europa ein. Er bedauerte, dass heute in der EU wieder trennende Tendenzen spürbar werden, denen man in jeder Weise entgegenwirken müsse. Dann ging er auf die aktuelle Politik der Bundesregierung ein und plädierte mehr für die Beachtung grundlegender Leitlinien einer weitblickenden im Gegensatz zu einer mehr an tagesaktuellen Problemen ausgerichteten Politik. Es wäre besser, große politische Fragen anzugehen, als sich in klein-klein zu verlieren.

Birgit Heitland MdL begrüßte die Anwesenden auch im Namen ihres Kollegen Alexander Bauer MdL und wies als Mitglied der MIT Bergstraße auf die vielfältigen Erfolge der CDU-geführten Regierung in Hessen hin. Diese Erfolgsgeschichte müsse für das hiesige Bundesland auch nach der Landtagswahl im Herbst fortgeführt werden. red

