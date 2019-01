Musikalische Liebe heißt Hüttenfeld

Hüttenfeld.Bei der heiteren Feier seines 40-jährigen Bestehens hat der Kirchenchor der katholischen Herz- Jesu-Gemeinde Hüttenfeld im Pater-Delp-Zentrum an vergangene Zeiten erinnert. Die Mitglieder und Freunde wagten aber auch einen Blick in die Zukunft des Chores.

Am 16. Januar 1979 war es so weit: Der damalige Pfarrer Klaus Kollmann hob mit 31 Männern und Frauen den ersten katholischen Kirchenchor der Hüttenfelder Herz- Jesu-Gemeinde aus der Taufe. Die Gründungssingstunde fand seinerzeit noch im alten Gemeinderaum statt.

Mit den Worten „Hermann, du kannst das“ konnte der Geistliche den Dirigenten Hermann Wunderle aus Viernheim überzeugen, das Kirchenchorprojekt mit seinem musikalischen Können zu unterstützen. Und tatsächlich: Was damals als Projekt begann, hat bis heute Bestand. Seit nunmehr 40 Jahren erfreut der Chor die Gottesdienstbesucher insbesondere zu den Hochfesten mit seinen feierlichen Klängen. Er ist aus der Herz-Jesu-Gemeinde nicht mehr wegzudenken.

Schon immer gerne gefeiert

Gründungsmitglied Rudolf Schäfer hieß im Namen des Chors die Gäste willkommen, darunter Dekan Peter Kern, Pfarrer Virginijus Grigutis und Pater John Peter als Vertreter der Kirche, Jutta Günther vom Pfarrgemeinderat, Brigitte Hoffmeister vom Seniorenkreis und einige Gäste von befreundeten Chören aus Viernheim und Altrip.

„Fakt ist: Unser Chor hat schon immer gerne gefeiert“, stellte Schäfer in seiner Ansprache fest und erinnerte an das einjährige Bestehen im Hüttenfelder Bürgerhaus sowie das fünfjährige, das erstmals im damals gerade fertiggestellten Pater-Delp-Zentrum stattfand. Neben vielen Anekdoten aus vierzig Jahren Chorgeschichte, die viele Gäste zum Schmunzeln brachten, wies Schäfer allerdings auch auf die Schwierigkeit hin, neue Mitglieder zu gewinnen.

„Mit einer Handvoll neuer Sänger wäre unser Chor um die Hälfte größer“, scherzte er. Umso dankbarer sei der etwa 15-köpfige Chor, der zu Spitzenzeiten etwa 40 Mitglieder hatte, dass er sich bei Hochfesten auf Unterstützung von befreundeten Chören, wie etwa dem aus Viernheim, verlassen kann.

Für die Festrede übergab Schäfer das Wort an Dekan Peter Kern, der nicht nur als Geistlicher zu der Feier eingeladen war. Kern war in den zwei Jahren nach der Gründung selbst aktiver Sänger im Hüttenfelder Kirchenchor und erklärte sich daher gerne bereit, die Ehrungen seiner ehemaligen Chorkollegen und des Chorleiters vorzunehmen.

„Wo man Bier trinkt und ein Lied singt, da ist die Welt so herrlich“, zitierte Kern ein Lied, das man früher in jeder „Nachsingstunde“ anstimmte. Neben den wöchentlichen Proben erinnerte sich Kern auch an viele gemeinsame Feste, Auftritte und Ausflüge wie etwa die Romfahrt, von der Hermann Wunderle in seiner Rede ebenso schwärmen sollte.

Doch Peter Kern wies auch darauf hin, dass der Mitgliederschwund dem Chor immer mehr zusetzt. Er sprach dem Chor aber Mut zu. Um auch in Zukunft noch zusammen singen zu können, sollte man über einen ökumenischen Chor wie etwa in Kerns Wohnort Bürstadt nachdenken. Eine weitere Möglichkeit sei ein Projektchor, der sich nur in den Wochen vor einem Auftritt zusammenfindet. Zuletzt bedankte Kern bei den Hüttenfelder Sängerinnen und Sängern, bevor er zu den Ehrungen überging.

Zuletzt gratulierte der Dekan dem Dirigenten und Chorleiter Hermann Wunderle zum 40. Dienstjubiläum. Einzig in der Zeit zwischen 2002 und 2009 hatte der ebenfalls aus Viernheim stammende Marc Bugert die musikalische Leitung übernommen.

Hermann Wunderle dankte Kern für die Auszeichnung und seinem Chor für einen üppigen Präsentkorb. Wunderle stellte fest: „Im Feiern sind die Hüttenfelder einfach Profis.“ Gerne denke er zurück an viele gemeinsame Stunden, sowohl in den Singstunden als auch danach. Hüttenfeld sei seine große musikalische Liebe geworden. Der langjährige Dirigent schwärmte von der Zeit, als es noch „in jeder Stunde für den Chorleiter Kaffee und Kuchen“ gab. Was dem Chor erhalten blieb, sei die familiäre Atmosphäre und der Gesang zu Ehren Gottes. „Wer singt, betet doppelt“, zitierte Wunderle den römischen Philosophen Augustinus.

Die stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Jutta Günther bedankte sich im Namen der Herz-Jesu-Gemeinde für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste. Dort erscheine der kleine Chor ganz groß. Für die zahlenreichen Auftritte beim Seniorennachmittag sprach Brigitte Hoffmeister den Sängern ihren Dank aus.

Neben den Redebeiträgen kam auch die Musik nicht zu kurz. Der Jubelchor gab im Laufe des Abends einen Einblick in sein Repertoire und brachte viele Gäste zum Mitsingen und Mitklatschen. Alois Kalt, der den Chor gerne an Hochfesten in der Kirche instrumental unterstützt, begleitete manche Titel mit seinem Saxofon.

Weitere musikalische Darbietungen von dem „Vernemer Caruso“ Kurt Denk und dem Viernheimer Quartett, bestehend aus Rudi Brinkmann, Albert Hanf, Ernst Kühner und Walter Kühner, sorgten ebenfalls für gute Stimmung. Mit weiteren spontanen Beiträgen ließen Akteure und Gäste den Abend gemütlich ausklingen.

