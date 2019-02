Musikalische Reise von der Dämmerung bis in die Nacht

Lampertheim.Der MGV 1840 (Bild) veranstaltet in Zusammenarbeit mit cultur communal im März in der Martin-Luther-Kirche ein Doppelkonzert mit dem Titel „Die Nacht erwacht“. Die Dämmerung, der Abend und die Nacht haben schon immer Musiker und Komponisten zu ihren Werken inspiriert. Grund genug für den MGV 1840, dieses Thema aufzugreifen und daraus ein Konzertprogramm zu gestalten. Am Konzert wirken mit die Chöre und Chorformationen des MGV 1840, das Lampertheimer Kammerorchester unter der Leitung von Iveta Schober mit Frank Willi Schmidt (Kontrabass), Peter Schnur (Piano) und Christian Dobirr (Schlagwerk). Die Gesamtleitung hat Elisabeth Seidl. Das Konzert findet am Samstag, 16. März, 20 Uhr, und am Sonntag, 17. März, 16 Uhr statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Tickets gibt es bei Horlé – mode & mehr, Kiosk Nibelungenplatz, Gemeindebüro Martin-Luther-Gemeinde, Rathausservice der Stadt Lampertheim sowie bei allen Sängern. Der Eintritt kostet für Erwachsene 13 Euro, Schüler und Studenten zahlen acht Euro. red (Bild: MGV 1840)

