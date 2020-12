Musikalischer Gang durch die Adventszeit

Hofheim.Zu einer musikalischen Auszeit im Advent hatte die evangelische Kirchengmeinde in die Friedenskirche eingeladen. Direkt im Anschluss an den von der Regentropfenwerkstatt besinnlich gestalteten lebendigen Adventskalender unterhielt Organist Stefan Spreitzenbarth die zahlreichen Besucher im Gotteshaus.

Spreitzenbarth folgte damit erneut der Einladung von Pfarrer Holger Mett, ähnlich wie im Frühjahr vor Ostern zu Beginn der Pandemie. Mett versprach den Besuchern für die insgesamt drei Auszeiten einen musikalischen Gang durch den Advent.

Getragen und melancholisch

Ganz bewusst hatte sich der Organist aus dem benachbarten Wattenheim zum Start für Stücke entschieden, die gar nicht so adventlich angehaucht waren. „Der Advent ist anders, wie wir ihn erleben“, erklärte Spreitzenbarth gegenüber unserer Zeitung. Der besinnliche Moment in der Friedenskirche begann sehr getragen, fast schon andächtig und etwas melancholisch. Es erklang eine Improvisation von „O Heiland reiß die Himmel auf“ und das alte Werk „Der Satan löscht die Lichter aus“. Aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach spielte Spreitzenbarth „Wie soll ich dich empfangen“ an.

Erfrischende Improvisation

Die Schwermut, die in den Klängen lag, verflog dann bei John Rutters „Natirity Carol“ und der wohlklingenden und erfrischenden Improvisation von „Der Mond ist aufgegangen“ in Gedenken an den im Sommer dieses Jahres verstorbenen und geschätzten Leiter der Regentropfenwerkstatt und Gemeindepädagogen Thilo Götz.

An den kommenden beiden Freitagen, 11. und 18. Dezember, sind jeweils um 18 Uhr zwei weitere „Auszeiten“ zu hören. fh

