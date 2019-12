Musikalischer Plan geht voll auf

Lampertheim.Ein Versuch war es, den Kantorin Heike Ittmann und ihr Chor Mosaik mit dem kostenlosen Konzert parallel zum „Candlelight-Shopping“ am Freitag gewagt hatten. Ein Kirchenkonzert um 21 Uhr abends? Ungewöhnlich. Eine Liedauswahl mit Klassik, Gospel bis hin zu Jazz und Pop? Gewagt. Und vielleicht deshalb so erfolgreich.

Der regelrechte Ansturm gab der Dirigentin und ihren Sängern sowie Musikern Recht. Bis in die letzte Reihe der großen Domkirche drängten sich die Zuhörer auf die Holzbänke. Und das, obwohl die Domkirche direkt an der Flaniermeile der abendlichen Einkaufsaktion lag. Ittmanns Plan ging auf: Besucher „im Vorbeigehen“ abfangen und spontan in das beleuchtete Gotteshaus locken. Viele Lampertheimer hatten sich aber offenbar auch den Termin vorgemerkt und fanden ganz gezielt den Weg.

Stadtbekannte Musiker mit dabei

Obwohl bei dem Konzert das Kommen und Gehen ausdrücklich erlaubt war, blieben sehr viele Besucher bis zum Schluss. Schließlich hatte Organisatorin Ittmann einiges aufgefahren. Neben den Goldkehlchen des Chors hatte sie stadtbekannte Musiker an den Instrumenten gewinnen können. Am Klavier saß Peter Schnur, Frank Willi Schmidt übernahm den Bass und Hans-Jürgen Götz ließ Drumsticks am Schlagzeug fliegen.

Der Chor selbst präsentierte vor dem großen Tannenbaum nicht nur traditionelle Weihnachtslieder. Vor allem Klassik- und Kirchenmusikfreunde kamen auf ihre Kosten. In den Abend starteten die Sänger mit drei Stücken von Ralf Grössler: „Come on, let us go“, „Lord have mercy“ und „Let us break together“. Erstmals richtig ungewöhnlich wurde es mit einem Psalm in Jazz von Johannes Michel, der für Applaus sorgte. Neben Gastmusikern hatte der Chor auch eine besondere Sängerin mit an Bord, die schon einige Male bei Aufführungen in der Domkirche mitgewirkt hat: Giulia Scopelliti. Die Lampertheimerin, an der hiesigen Musikschule groß geworden, studiert Gesang in Mannheim und hat schon diverse Preise für ihre musikalischen Fertigkeiten gewonnen. Mit ihrer Sopran-Stimme überzeugte sie einmal mehr, ließ mit der Nummer „Will there really be a morning“ von Ricky Ian Gordon die ganze Kirche für mehrere Sekunden in melancholischer Stille zurück, bevor Applaus von den Bänken aufbrandete.

Besinnlicher Abschied

Die Divergenz des Abends zeigte dann gleich das nächste Stück. Mit Johann Michels „Alleluja i heard a voice“ versprühte der Chor Mosaik sofort wieder gute Laune. Der Kanon ließ sogar vereinzelte Zuschauer mitwippen. Auch bei der zweiten Nummer von Ricky Ian Gordon sang Giulia Scopelliti wieder solo – diesmal gab es aber Unterstützung von Heike Ittmann am Klavier. Die Dirigentin tauschte kurzerhand den Platz vor ihren Sängern mit Peter Schnur und griff selbst in die Tasten.

Einen besinnlichen Abschied lieferte das Konzert mit „Wir wünschen euch frohe Weihnacht“ und „O du fröhliche“, bei dem dann alle Zuhörer mitsingen durften. ksm

© Südhessen Morgen, Montag, 23.12.2019