Musikschule: Anmelden

Lampertheim.Am 1. Oktober besteht wieder die Möglichkeit, sich für einen der Kurse bei der Lampertheimer Musikschule anzumelden, wobei die Anmeldung – wie auch die Abmeldung – bis zum 1. September erfolgen muss. Während Kinder hier ihren ersten Kontakt mit einem Instrument erleben, können Erwachsene ihre Kenntnisse auffrischen. Auch eine Vorbereitung auf ein Musikstudium oder das Studium zum PH-, Real- oder Gymnasiallehrer ist eine der Hauptaufgaben der Musikschule mit Theorie- und Instrumentalunterricht durch Lehrkräfte, die diese Studiengänge abgeschlossen haben.

Die Auswahl im Instrumentalunterricht, sei es im Gruppen- oder Einzelunterricht, ist umfangreich: Pop-, Rockgesang und klassischer Gesang mit Stimmbildung, Klavier, Quer- und Blockflöte, E-Gitarre und klassische Gitarre, E-Bass, Ukulele, Violine, Viola, Cello, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Akkordeon und Schlagzeug, Musiktherapie und Bandcoaching.

Hygienemaßnahmen gelten

Der Unterricht findet als Einzelunterricht oder in Zweier– bis Vierer-Gruppen statt. Einschränkungen gibt es lediglich bei größeren Gruppen. Es wird auf Hygienemaßnahmen geachtet und nur in gut durchlüfteten, großen Räumen unterrichtet. Informationen über das Musikschulangebot finden sich auf www.musikschule-lampertheim.de. Interessierte können sich wenden an die Musikschule Lampertheim, Wilhelmstraße 60, 68623 Lampertheim (Telefon 06206/5 97 79, E-Mail: musikschule-lampertheim@gmx.de). red

