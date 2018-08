Anzeige

Lampertheim.Schon die Griffhaltung von Besen und Schaufel verrät es: Joachim Sum ist Gitarrist. Der Leiter der Musikschule Lampertheim will aber mit den Reinigungsgeräten auch ausdrücken, dass der Unordnung im Proberaum der Musikschule zu Leibe gerückt wird. „Es wird aufgeräumt und weggeräumt“, erklärt Sum. Zum Freiwilligentag am 15. September packen die Bandmitglieder von „Second Chance“ der Musikschule mit an. „Clean the Musicroom“ heißt das Projekt. Außerdem wollen sie den Raum auch dämmen und freuen sich über gespendetes Material. roi