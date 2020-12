Lampertheim.Mit einem Fehlbedarf von 2,6 Millionen Euro ist der Haushaltsplan für das Jahr 2021 belastet, den Bürgermeister und Finanzdezernent Gottfried Störmer in die jüngste Stadtverordnetenversammlung einbrachte. Dennoch sagte Störmer: „Wir gehen mutig in die Zukunft.“

An Vorhaben, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen, nannte er unter anderem den Umzug des städtischen Bauhofs, den Neubau einer Kindertagesstätte, die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes und die Erweiterung der Schillerschule. Auch seien Rückstände bei der Sanierung des Kanalnetzes aufzuholen. Die städtischen Gesellschaften müssten sich hingegen auf ihre weitere „Daseinsberechtigung“ überprüfen lassen.

Der Haushaltsplanentwurf ist von sinkenden Erträgen in Höhe von 2,2 Millionen Euro geprägt. Hier fallen vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (minus 600 000 Euro) und an der Umsatzsteuer (minus 150 000 Euro) sowie an der Gewerbesteuer (minus 700 000 Euro) und den Schlüsselzuweisungen (minus 1,6 Millionen Euro) ins Gewicht. Auch erhöhen sich die Personal- (plus 600 000 Euro) und die Versorgungsaufwendungen (plus 550 000 Euro). Zugleich müssen 700 000 Euro mehr für die Kreis- und Schulumlage entrichtet werden. Die Gewerbesteuerumlage bringt 300 000 Euro weniger ein.

Beratungen erst 2021

Vor diesem Hintergrund haben Ertragssteigerungen wie der Familienleistungsausgleich (plus 200 000 Euro) und Zuweisungen für die Kinderbetreuung (plus 500 000 Euro) sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen um 500 000 Euro nur geringe kompensatorische Effekte. Der Etatentwurf wird in den parlamentarischen Gremien Anfang kommenden Jahres beraten. urs

© Südhessen Morgen, Montag, 14.12.2020