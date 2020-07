Nach 21 Jahren ist Schluss

Lampertheim.Der ehemalige Vorstand des Vereins „Kunst im Amtsgericht“, um den Vereinsvorsitzenden und Direktor des Amtsgerichts Lothar Schwarz und seine Stellvertreterin Elke Englert, sah der Begegnung mit den Leitern von drei Lampertheimer Institutionen und den dazugehörigen Fördervereinsvorsitzenden mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. „Kunst im Amtsgericht“ hat sich aufgelöst, aber vom Vermögen erhielten drei gemeinnützige Vereine je 2250,99 Euro aus den Händen der Liquidatoren. Die Freude über die großzügige Zuwendung war groß.

Annette Wunder-Schönung, Leiterin der Schillerschule, war mit der Vorsitzenden des Fördervereins, Andrea Groß, zur Spendenübergabe gekommen. „Wir werden uns von dem Geld weitere Digitalkameras und Zubehör sowie Malutensilien kaufen. Außerdem möchten wir unser Grünes Klassenzimmer verschönern“, erklärte Andrea Groß. „Wir hätten gerne eine Holzwerkstatt im Außengelände der inklusiven Kindertagesstätte Schwalbennest. Dafür würde sich ein Bauwagen eignen“, berichteten Günther Baus, der Vorsitzende der Lebenshilfe Lampertheim und Ried, sowie Kita-Leiterin Sabine Graupner. Joachim Sum, Leiter der Musikschule, und Nikolaus Selzer, Vorsitzender des Trägervereins, bekräftigten, dass die Spende in die Anschaffung neuer Instrumente fließen werde. „Die Instrumente können dann auch ausgeliehen werden“, sagte Sum. Denn nicht jeder Schüler könne sich ein Musikinstrument leisten.

Liquidator Lothar Schwarz ließ die 21-jährige Arbeit des Vereins „Kunst im Amtsgericht“ Revue passieren. Es gab regelmäßige Bilderschauen zu bewundern. Die Frühjahrsvernissage hatten die Vereinsmitglieder bei schönem Wetter im Garten ausgerichtet. Im Herbst wurde die Ausstellung im Großen Sitzungssaal eröffnet. Es sei ein schönes Ambiente gewesen, mit der Vorstellung und Präsentation der kreativen Kunstschaffenden und mit zahlreichen interessierten Besuchern. Mit den Kunstausstellungen habe der Verein den Künstlern eine Chance zum Präsentieren gegeben und den Besuchern die Hemmschwelle vor dem Gericht nehmen wollen.

Direktor vor dem Ruhestand

Nun sei es dem Kunstverein ergangen wie manch anderen Vereinen. „Niemand wollte den Vorsitz übernehmen“, erklärte Schwarz. Der Direktor geht im kommenden Jahr in Ruhestand. Weiterhin hätten sich immer weniger Helfer bereiterklärt, die Aktivitäten zu unterstützen. Und der harte Kern, der immer zupackte, sei auch älter geworden.

„Wo legen wir die Gelder am besten an? Welcher Verein fördert Kunst?“, seien die Überlegungen von Schwarz und Englert gewesen. Das Geld aus dem aufgelösten Konto sollte auf jeden Fall in den Kunstbereich fließen.

© Südhessen Morgen, Montag, 06.07.2020