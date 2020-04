Nach der Krise wird gefeiert

Lampertheim.Mit „Petri Heil“ begrüßen sich die Mitglieder des Angelsportvereins ASV 1920 Lampertheim und wünschen sich einander einen guten Fang. „Petri Dank“ ist die Antwort, wenn ein Sportangler am Wasser erfolgreich war. Dem Sportangler Horst Zielonka ist ein besonders guter Wurf gelungen. Er hat einen Barsch von drei Pfund gefangen.

Das Angeln am Vereinsgewässer sei trotz Corona-Pandemie, unter Berücksichtigung der offiziell empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen, weiterhin erlaubt, erklärt Matthias Seidenspinner. Denn in einem Abstand von zwei Metern am See sitzen, das falle keinem Angler schwer. Dennoch fehle den Sportanglern die Gemeinschaft, da beispielsweise das Vereinsheim wegen der Auflagen in der Krise weiterhin geschlossen bleibt. „Außerdem fehlt uns der Umsatz in der Vereinskasse“, betont Seidenspinner: „Alle Mitglieder sind betrübt, und das Vereinsleben leidet.“ Seidenspinner lässt die Einschränkungen durch die Corona-Krise Revue passieren: die geplante Weihersitzung wurde verschoben und andere Termine, wie das Fischessen an Karfreitag, wurden abgesagt. Vor allem musste die Feier anlässlich des 100. Jubiläums des Vereins verlegt werden. „Die Feierlichkeit sollte im März sein. Offiziell, mit Ansprachen des Bürgermeisters Gottfried Störmer, des Landrates Christian Engelhardt und Verantwortlichen des Verbandes Hessischer Fischer.“

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nun wurde als neuer Termin der 7. November gewählt. „Wenn die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus aufgehoben sind, wird im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle gefeiert. Es werden Ehrungen stattfinden. Weiterhin wird für das leibliche Wohl gesorgt sein“, verrät Seidenspinner. Für die attraktive Tombola spendeten Lampertheimer Firmen die Preise. Alles in allem soll es ein bunter Abend werden.

Die Leidenschaft für das waidgerechte Angeln verbinde die Sportangler. Sie seien mitverantwortlich für die Natur und deren Erhalt. In der heutigen Zeit müssten sie nicht mehr für den Kochtopf angeln, sondern für den Sport und zur Erholung. Hierbei gelte es den Fisch so zu behandeln wie es sich gehört, erläutert Seidenspinner. Er hoffe, dass der Verein auch Jugendliche und neue Mitglieder für das schöne Hobby begeistern könne, um dem Angelsportverein eine Zukunft zu schaffen. „Gelingt uns dieses Vorhaben, bin ich guter Dinge, auch das 125-jährige Vereinsleben feiern zu können“, so Matthias Seidenspinner.

