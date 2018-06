Nach Paukerei über den roten Teppich

Anzeige

Lampertheim.„Make Abi great again“ lautete das Motto des diesjährigen Abiturjahrgangs am Lessing-Gymnasium. Diesen Erfolg feierten die Schulabgänger mit ihrem Abiball in der Hans-Pfeiffer-Halle. Zahlreich waren Familien und Freunde zum Mitfeiern gekommen. Stolz liefen die Abiturienten über den roten Teppich ein, der einmal durch die ganze Halle führte. Dazu lief das Lied „Narcotic“ von Liquido.

Kevin Stass und Stavros Papadamakis leiteten den Abend mit einem Rückblick auf die Schulzeit ein. „Zwölf Jahre Schule haben wir nun hinter uns“, betonte Papadamaiks. Einen großen Dank für die Unterstützung bei dieser Reise richteten die beiden stellvertretend für alle Abiturienten an die Schulleitung, die Lehrer und die Eltern. Mit den Worten von Martin Luther erklärte Kevin Stass: „Wer nicht liebt Wein und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang.“ In diesem Sinne wurde das Buffet eröffnet, das musikalisch von der Band „AudioFeel“ aus Bürstadt umrahmt wurde.

103 Schüler haben das Reifezeugnis in der Tasche Nach fünf Tagen intensiver mündlicher Prüfungen ging in der vergangenen Woche für 103 Schüler des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums (LGL) das Abitur zu Ende. 25 Prüflinge erreichten nach LGL-Angaben eine Durchschnittsnote mit einer Eins vor dem Komma. Schulleiterin Weimar-Ekdur beglückwünschte die Prüflinge. Die Abiturienten in alphabetischer Reihenfolge: Tim Armbruster, Nico Baus, Jan-Niclas Beck, David Bender, Sebastian Bergner, Jonas Bielmeier, Jan Bletzer, Christina Borozdin, David Brodhagen, Miriam Bruckner, Robin Christ, Luna Cirami, Anna Deigner, Maurice Docter, Ajla Drekovic, Kaja Ehrler, Svenja Fassoth, Simon Fäustle, Isabelle Fengel, Niklas Fleischhacker, Till Freihaut, Justus Friedrich, Justus Fröhlich, Melissa Furgol, Dennis Gansmann, Lennart Geier, Tabea Geyer, Florian Grinda, Lea Gruber, Xenia Gubin, Kim Günderoth, Anna Gustedt, Lisa-Sophie Haas, Anabell Hamm, Daniel Hartmann, Laurin Hauck, Leander Hebig, Nikolas Heilmaier, Natalie Held, Anaïs Holz, Anouk Jaedke, Marlon Joannidis, Eric Kanter, Niklas Kilian, Lena Kilian, Niklas Klotz, Luisa Knospe, Julia Korb, Corinna Kornas, Felix Kröger, Patrick Küppers, Can Kul, Derya Kul, David Lang, Elisabeth Lepper, Daniel Lindemann, Wiktoria Machon, Kai Markert, Lena Mc Farland, Linus Mc Farland, Niklas Mehner, Berrit Meiners, Luisa-Marie Morweiser, Sabrina Münd, Laura Nalbach, Stavros Papadamakis, Laura Plößer, Julian Rau, Sebastian Reimann, Carla Rettig, Nico Roberts, Katharina Roos, Emma Sattler, Johannes Sauerwein, David Schader, Eileen Schambeck, Cora Schilling, Marco Schilling, Thomas Schlappner, Danah Schmitt, Julia Schmitt, Maren Schulz, Pauline Seelinger, Vanessa Seiler, Liridona Shabani, Niklas Stamatiou, Kevin Stass, Selina Täuber, Felicia Thomas, Tanja Tschmych, Louisa Uhrig, Kimberly Van Cleave, Christopher Vogel, Lea Vowinkel, Fabian Weiße, Yanka Wiemer, Paula Daniela Wilhelm, Carolin Wosch, Marvin Wroblewski, Nina Wüst, Enes Yasar, Maximilian Zecher, Sasha Zimmermann. red

Buntes Programm

Später standen die Leistungskurse des Jahrgangs ein letztes Mal gemeinsam auf der Bühne und präsentierten ihr buntes Programm. So sang der Mathe-LK von Wolfgang Herbert seine eigene Version von Nenas „99 Luftballons“ und erzählte damit die Geschichte von 18 Mathematikern auf dem Weg zu ihrem Studium. Eine Quizrunde über Allgemeinwissen startete der Englisch-LK von Petra Krafczyck. Hierbei traten Schüler gegen Lehrer an, wobei sich letztere den Sieg sicherten. Besonders kreativ war der Beitrag des Deutsch-LK von Stefanie Ulber, deren Schüler das Gedicht „Steffi Briest“ verfasst hatten. In Versform hielten die Abiturienten damit eine Lobrede auf ihre Tutorin und bedankten sich für die Schulzeit.