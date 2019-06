Nach Prozession zum Bazar

Lampertheim.Am Donnerstag, 20. Juni, findet in der St. Andreas-Gemeinde der traditionelle Bazar am Fronleichnamsfest statt. Das Hochfest beginnt mit einem feierlichen Hochamt um 8 Uhr in Mariä Verkündigung mit anschließender Fronleichnamsprozession durch die Straßen Lampertheims zur Pfarrkirche St. Andreas. Am Altar vor der St. Andreaskirche endet die Prozession mit dem feierlichen Schluss-Segen. Anschließend sind alle Lampertheimer zum Gemeindefest im neugestalteten Pfarrgarten eingeladen.

Für die Unterhaltung der kleinen und großen Gäste tragen verschiedene Gruppen der Gemeinde und andere Vereine Lampertheims bei. Auch für Spiel und Spaß ist gesorgt. Es findet auch eine Tombola statt. Der Reinerlös des Bazars ist für die Orgelrenovierung von St. Andreas bestimmt. red

