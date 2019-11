Nachbar löscht Brand

Lampertheim.Der Brand in einer Küche in der Andreasstrasse hat am Donnerstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Als der Löschzug eintraf, hatte allerdings schon ein Nachbar das Feuer mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpft, wie ein Sprecher der Wehr mitteilte. Ihm zufolge waren eine Ablufthaube und eine Anrichte durch die Hitze vom Herd in Brand geraten. Eine der beiden Anwohnerinnen hatte den Herd beim Kochen benutzt. Verletzt wurde niemand.

Auch habe sich der Schaden in der Küche in Grenzen gehalten, wie es hieß. „Das alles ist aber vor allem dem beherzten Eingreifen des Nachbarn zu verdanken“, betonte der Sprecher der Lampertheimer Feuerwehr. Ihm sei es zu verdanken, dass aus dem Küchenbrand kein größeres Feuer geworden ist. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019