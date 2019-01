Nachfolgerin für Christin I. gesucht

Lampertheim.Da die Regentschaft von Christin I. bald endet, sucht der Lampertheimer Spargelrat nach einer geeigneten Nachfolgerin, die zur Eröffnung des Spargelfestes inthronisiert wird. Die Anwärterinnen für das Amt der Spargelkönigin sollten zwischen 18 und 30 Jahre alt sein, in Lampertheim wohnen und sich der Spargelkultur verbunden fühlen.

Darüber hinaus erfordern die jährlich rund 80 Termine der Spargelkönigin – mit Schwerpunkt im Sommer – Engagement und ein gewisses Maß an zeitlicher Flexibilität. Finanzielle Aufwendungen, etwa Ausstattungskosten, kommen auf die neue Spargelkönigin nicht zu.

Interessentinnen können sich ab sofort mit einem kurzen Motivationsschreiben, einem tabellarischen Lebenslauf und einer aktuellen Fotografie beim Spargelrat bewerben. Auch Bewerberinnen aus vergangenen Jahren sind eingeladen, erneut zu kandidieren. Neben zahlreichen Auftritten in Lampertheim absolvierte die Spargelkönigin 2018, Christin I, viele Termine im Umkreis, um für die Stadt zu werben. Höhepunkte setzten die Messebesuche, der Besuch der „Internationalen Grünen Woche“ in Berlin, die Festzüge in der Region und ein Empfang des Hessischen Ministerpräsidenten.

Bewerbungen für das Amt der Spargelkönigin nimmt Dirk Eichenauer vom Fachdienst Ehrenamt und Vereine bei der Stadtverwaltung entgegen. Er ist unter Telefon 06206/934-233 oder per E-Mail an dirk.eichenauer@lampertheim. de zu erreichen. red

