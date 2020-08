Lampertheim.Der hintere Bereich im Reformhaus von Ute Henkelmann ist als „Unverpackt Laden“ eingerichtet und erinnert ein wenig an frühere Tante-Emma-Lädchen.

Es wurden zahlreiche Lebensmittelbehälter angebracht, aus denen portionsweise Trockenprodukte entnommen werden können. So gibt es in den Behältern auf der linken Seite Roggen, Haferflocken oder Dinkel, in der Mitte sind Leinsaat, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne zu entdecken und rechts Berglinsen, Spirelli, Himalaya Basmati-Reis oder Studentenfutter zu finden. „Die naturgesunden Lebensmittel werden ohne Verpackung angeboten“, sagt Henkelmann. Sie verkaufe Produkte aus der ökologischen Landwirtschaft, fair gehandelte Erzeugnisse und bevorzuge regionale Hersteller sowie Produzenten aus der EU. Nur bestimmte Ware wachse eben nicht in der Region, zum Beispiel der duftende Basmati-Reis, der seine Heimat in den Vorgebirgen des Himalayas hat, oder Nüsse, die aus den Haupternteländern importiert werden. „In dem ‚Unverpackt‘-Bereich verzichten wir auf Einwegverpackungen, um den Verbrauch von Plastik einzudämmen“, sagt Henkelmann und fügt hinzu: „Je nach der Herkunft, werden die Produkte in dicken Papiersäcken angeliefert.“ Wenn der Kunde nur eine kleine Menge, beispielsweise Linsen, benötige, dann kann er sich von zu Hause sein eigenes Gefäß mitbringen – das wird gewogen – und einfach den Artikel und die Portion seiner Wahl abfüllen. „Alle Produkte werden nach Gewicht berechnet“, erklärt die Inhaberin des Reformhauses.

Für Umweltbewusste

Mit der Vermeidung von Plastikmüll könne sich die Abteilung „Unverpackt“ klar positionieren. Denn das Konzept verpackungsfreies Shoppen, aus Spendern lose Nahrungsmittel zu kaufen, sei nachhaltig und zukunftsweisend und passe auch zu den Vorstellungen von umweltbewussten Menschen, ist sich Henkelmann sicher. Außerdem sei die Bandbreite zum Selbstabfüllen erweiterungsfähig. roi

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.08.2020