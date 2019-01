Nachhaltiger Ärger

Jens Klinglers Verdruss ist nachhaltig. Denn seine Partei, die SPD, hat Mitte des vorigen Jahrzehnts erbittert für einen Neubau des Lampertheimer Hallenbades gekämpft. Die Sozialdemokraten konnten sich mangels parlamentarischer Mehrheit 2005 aber nicht durchsetzen. Seither gilt der Beschluss, das Hallenbad zu erhalten. Den Parlamentariern war schon damals klar, dass dies nur über den Weg der Dauersanierung zu haben sein würde. Vor anderthalb Jahrzehnten stand die Entscheidungsfindung freilich noch unter dem Eindruck einer Spaßbad-Debatte und des mühsamen Abtrags der millionenschweren chemischen Altlasten im Stadtteil Neuschloß.

Der Frage nachzugehen, ob die Entscheidung damals richtig oder falsch war, ist inzwischen müßig. Denn in den zurückliegenden Jahren ist so viel Geld ins Hallenbad geflossen, dass ein Abriss heute nur schwer zu verantworten wäre. Schließlich würden sich die bisher geleisteten Investitionen damit als wenig nachhaltig erweisen – ganz im Gegenteil zum Verdruss des Bäderchefs. Doch mit der bevorstehenden Sanierung sollte das Hallenbad eigentlich so weit ertüchtigt sein, dass in absehbarer Zeit keine weiteren millionenschweren Sanierungskosten den Badespaß trüben werden. Andernfalls wird sich nicht nur Bäderchef Jens Klingler darüber ärgern.

Freitag, 25.01.2019