Nachhaltigkeit fest im Blick

Hofheim.Die Baugenossenschaft Lampertheim setzt verstärkt auf nachhaltige Bauprojekte und zeigt dies auch bei ihrem aktuellen Projekt in der Erzbergerstraße 3 und 5 in Hofheim. Dorthin kam eigens der Erste Kreisbeigeordnete, Karsten Krug, mit einer Zuwendung über 3485 Euro als eine finanzielle Unterstützung aus sogenannten Ausgleichsgeldern im Sinne des § 15 des Bundesnaturschutzgesetzes. Hierbei handelt es sich um die Anpflanzung eines innerstädtischen Vogelschutzgehölzes, das verschiedenen Vogelarten als Sichtschutz, Lebensraum sowie als zusätzliche Nahrungsquelle dient.

Krug verwies auf die Nachhaltigkeit der Maßnahme, den Nutzen für Vögel und Insekten gleichermaßen und dem damit verbundenen Austausch der Lebensarten. Bei dem vom Hofheimer Architekten Harald Heiser geplanten Neubauprojekt der Baugenossenschaft Lampertheim (BGLA) sind die kompletten Außenanlagen bienen- und insektenfreundlich gestaltet. Dabei steht die Biodiversität bei der Gestaltung der gesamten Anlage im Vordergrund.

Der Neubau grenzt direkt an den Mühlgraben. Daher sollte sich der gestalterische Übergang von der Feldgemarkung zu den etwa 1500 Quadratmeter großen Grünflächen der BGLA nicht direkt mit einem herkömmlichen Zaun und Rasen erfolgen. Die Verantwortlichen der BGLA, Wolfang Klee und Martina Sotornik vom Vorstand, hegten daher in Abstimmung mit Dieter Sejak von den für die Außenanlagen verantwortlichen technischen Leitern den Wunsch, einen natürlichen Zaun in Form einer Feldholzinsel entstehen zu lassen. Keine einfache Umsetzung: Für die Baumstandorte wurden eigens große Baugruben mit speziellem Baumsubstrat hergestellt. In der Pflanzenvielfalt der angelegten Feldholzinsel finden sich somit Weißbuchen, Feldahorn, Berberitze, Hartriegel, Sanddorn, Heckenkirsche, Schlehe, Holunder und gemeiner Schneeball wieder. Wolfgang Klee von der BGLA würdigte bei der Bescheidübergabe die perfekte Umsetzung zum Wohle von Vögeln und Insekten und freute sich über das Höchstmaß an finanzieller Zuwendung. fh

