Nachts in der Tennishalle

Hüttenfeld.Und wieder einmal ist dem TC Hüttenfeld (TCH) ein Highlight gelungen. Über 50 Spieler und Gäste fanden sich zum Tennis-Schleifchenturnier in Bensheim in der Alleehalle ein. Ob Jung oder Alt, Profi oder Wiedereinsteiger, alles war vertreten. Die Trainerin Nicky Marquard hatte zuvor die Paarungen ausgelost, und nun wurden spannende Matches bestritten. Schleifchenturnier – das bedeutet, jeder bekommt für einen Sieg ein Schleifchen an den Schläger oder an den Arm gebunden. Und wer die meisten Schleifchen vorzuweisen hat, ist der Sieger. Aber im Vordergrund stand natürlich der Spaß. Da nach drei Stunden intensiver Ballwechsel und Verköstigung am selbst gestalteten Fingerfood-Buffet keiner nach Hause gehen wollte, wurde die Halle spontan bis fast Mitternacht einfach nachgebucht und alle Beteiligten kamen auf ihre Kosten.

Ein großes Dankeschön ging vom TCH an den Hallenbesitzer Rainer Jabi, der es möglich gemacht hat, einen ganzen Abend die Tennishalle dem TC Hüttenfeld zur Verfügung zu stellen. Unter dem Motto „ Wir lieben Tennis“ hatten alle Beteiligten wieder einen super Event. ron

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019