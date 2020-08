Nachwuchs am Ball

Hofheim.Von den brütendheißen Temperaturen im Wochenverlauf ließen sich die 20 Teilnehmer des Tenniscamps des TC Hofheim (TCH) die gute Laune nicht nehmen. Voller Elan absolvieren die Schüler und Jugendlichen seit Montag täglich jeweils zwei zweistündige Trainingseinheiten. Dazwischen sorgte TCH-Vereinswirt Christian Schult für die Verköstigung.

Zwar verzichtete der TCH in diesem Jahr aufgrund der Corona-Auflagen auf die sonst üblichen Übernachtungen in Zelten, was immer ein großer Ansporn für viele Mitwirkenden darstellte. Dennoch waren Zuspruch und das Engagement enorm. Die komplette U12- und U18-Mannschaft des Hofheimer Tennisclubs nutzte das Angebot des Vereins in der letzten Woche der Sommerferien, um sich gezielt auf den weiteren Verlauf der Saison vorzubereiten.

Unter der Leitung von Clubtrainerin Kati Benesova, die durch Krystof Benesova (Bürstadt), Caspar Ketterbach, Ida und Kristin Reutzel (alle Gernsheim) wertvolle Unterstützung erhielt, wurden die Übungseinheiten in verschiedenen Alters- und Leistungsgruppen bewältigt. Nach dem Einlaufen und gemeinsamen Dehnprogramm standen an den Vormittagen zumeist Grundschläge wie Vorhand, Rückhand oder Aufschläge sowie Taktik auf dem Programm. Nachmittags wurden dann erste Erfahrungen in der Matchpraxis gesammelt.

„Die Kinder können immer spielen“, zeigte sich Kati Benesova von der Einsatzbereitschaft der Campteilnehmer begeistert, die der Hitze trotzten. Am heutigen Freitag endet das Camp mit der Ausrichtung der vereinsinternen Clubmeisterschaften, wie TCH-Jugendwart Marek Büttel bestätigte. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.08.2020