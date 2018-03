Nachwuchs ist hochmotiviert

Anzeige

In diesem Jahr steht das 125-jährige Jubiläum des zweitältesten Vereines in Hüttenfeld im Mittelpunkt des Geschehens. Vom 31. Mai bis 2. Juni werden es die Floriansjünger in und um das schmucke Feuerwehrhaus krachen lassen. Die Bevölkerung wird rechtzeitig über das Veranstaltungsprogramm unterrichtet.

Bürgermeister Gottfried Störmer nahm neben dem Dank an die Hüttenfelder Wehr die Gelegenheit wahr, aktive Floriansjünger zu befördern (siehe Kasten). Er betonte noch einmal, dass viele Mängel, die an die Stadt herangetragen werden, natürlich der Bearbeitung bedürfen. Er bittet in diesem Zusammenhang aber auch um Geduld.

Jugendleiter Ruben Ronellenfitsch war an diesem Abend verhindert und wurde von Lukas Fleig vertreten. Er konnte berichten, dass das Jahr wieder mit der Weihnachtsbaumsammelaktion begann. Weiter nahm man an der Bezirksolympiade in Biblis und der Winterwanderung in Groß-Rohrheim teil. Man war in den Sommerferien beim Kreiszeltlager in Viernheim dabei, wo die gemeinsame Leistungsspangengruppe Hüttenfeld-Hofheim die Prüfung erfolgreich absolvierte. Außerdem konnte die Jugendabteilung im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern.

Patrick Samol ist Leiter der Kinderabteilung. 15 hochmotivierte Kinder sind in seiner Abteilung, die spielerisch an die Aufgaben einer Feuerwehr herangeführt werden. In Lautertal-Gadernheim nahm man begeistert an der Kinderfeuerwehr-Olympiade teil. Drei Kinder konnten im vergangenen Jahr der Jugendfeuerwehr übergeben werden. Eine Fackelwanderung durch die Felder mit Lagerfeuer und Stockbrot bildete den stimmungsvollen Ausklang eines ereignisreichen Jahres. Samols Dank galt den Eltern und den vielen Helfern aus den eigenen Reihen, von denen er Anna Samol und Markus Mayer besonders hervorhob. Stadtbrandinspektor Klaus Reiber bedankte sich bei der Hüttenfelder Wehr für ihre tadellose Einsatzbereitschaft. Die Personalsituation in Lampertheim mit Ortsteilen sei mit 176 Aktiven, 85 Jugendlichen und 53 Kindern überdurchschnittlich gut.

Bei der anschließenden Versammlung des Feuerwehrvereins musste der stellvertretende Vorsitzende Rainer Ehret die kurzfristig erkrankte Vorsitzende Claudia Hoschkara vertreten. In ihrem Bericht wurde der Tag der offenen Tür und das 50-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr hervorgehoben. Auch an der Kerwe hat man sich mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet beteiligt.

Der Feuerwehrverein hat derzeit 261 Mitglieder. Rechnerin Carmen Schröder konnte positive Zahlen vorweisen. Der Verein steht auf soliden Füßen. Für den ausgeschiedenen Beisitzer Erik Händler wurde Daniel Lerch einstimmig in den Vorstand nachgewählt.

