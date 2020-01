Nachwuchs ist international unterwegs

Lampertheim.Drei Nachwuchskämpfer aus dem Team Ihrig Lampertheim konnten ihr Können beim internationalen Taekwondo-Turnier in Valkenswaard (Holland) unter Beweis stellen.

Zahlreiche Teilnehmer aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland kämpften dort in verschiedenen Klassen um den Sieg bei diesem ITF Taekwondo-Turnier.

Ein dritter und zwei vierte Plätze

Gekämpft wurde unterteilt nach Alter, Größe und Gürtelfarbe. Emilia Gärtner musste aus dem Team Ihrig zuerst auf die Kampfmatte. Sie konnte sich in ihrer Klasse bis aufs Treppchen kämpfen und einen dritten Platz belegen. Melissa Kupsch wurde in ihrer stark besetzten Klasse Vierte. Alexandra Gradinaru belegte in ihrer Klasse ebenfalls einen vierten Platz.

Zufrieden mit der Leistung

Der Trainer „Meister Ihrig“ kann zufrieden sein mit den Leistungen seines Nachwuchses. Auch nach dem Umzug vom Kanuclub Lampertheim in die neuen Räumlichkeiten in der „Fitnessinsel“ Lampertheim konnten sich die Kämpfer vom Team Ihrig gut vorbereiten und somit für einen gelungenen Saisonstart sorgen. red

