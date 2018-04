Anzeige

Hofheim.Am „Sauberhaften Kindertag“ sind wieder die Umweltschützer von morgen unterwegs. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Kindern in ganz Hessen gehen die Kleinsten der städtischen Kindertagesstätte Hofheim mit gutem Beispiel voran und sammeln am Donnerstag, 3. Mai, leichtfertig weggeworfene Abfälle ein. Ganz nebenbei lernen sie: Abfall gehört nicht auf den Boden, sondern in die Mülltonne.

„Gemeinsam rund um unsere Kindertagesstätte Abfall zu sammeln, ist eine tolle Erfahrung für die Kleinen. Eine vergammelte Plastiktüte von Graswurzeln befreien oder ein verrostetes Bügeleisen am Wegesrand entdecken, das sind die Erfolgserlebnisse des Tages. Unsere Kinder verstehen ganz schnell, dass das mit dem Müll in der Natur nicht richtig ist. Da schüttelt der eine oder die andere auch schon mal mit dem Kopf“, berichtet Leiterin Sabine Jakob von ihren Erfahrungen bei den bisherigen Aktionstagen.

Der „Sauberhafte Kindertag“ findet jährlich im Rahmen der Umweltkampagne der Hessischen Landesregierung „Sauberhaftes Hessen“ statt. Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für eine intakte Umwelt, den Wert von Ressourcen und die Wichtigkeit von Abfallvermeidung zu schärfen. fh