Nachwuchs vor ereignisreichem Jahr

Hofheim.Neben den Gruppen der evangelischen Kirchengemeinde im Erwachsenenbereich hat auch der Kindergottesdienst sein Jahresprogramm 2019 abgestimmt.

Am kommenden Sonntag, 24. Februar, wird ein Besuch bei Glaskunst Heinz Schader in Biblis unternommen, los geht es um 9.30 Uhr an der Friedenskirche. Am Sonntag, 3. März, erfolgt der Beginn des Kindergottesdienstes um 10 Uhr ebenso wie am Sonntag, 5. Mai, in der Friedenskirche, während der Kindergottesdienst am Sonntag, 7. April, komplett um 10 Uhr im Gemeindehaus abgehalten wird. Der Pfingstsonntag, 9. Juni, wird um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst im Schafstall auf der Wiese in den Rheinauen bei Familie Schwarz im Wehrzollhaus gefeiert.

Fest eingeplant ist auch der Besuch des eigenen Gemeindeabends am Samstag, 29. Juni, auf der Wiese an der Friedenskirche. Nach dem um 18 Uhr beginnenden Gottesdienst geht es gemütlich im Freien mit Musik und Unterhaltung weiter. Der Gottesdienstbeginn am Sonntag, 11. August, erfolgt dann um 10 Uhr wieder im Gemeindehaus, drei Wochen später, am Sonntag, 1. September, um 10 Uhr in der Friedenskirche. Am Sonntag, 13. Oktober, wird um 10 Uhr in der Friedenskirche ein Familiengottesdienst zum Erntedankfest gefeiert mit anschließendem Mittagessen im Gemeindehaus.

Um 18 Uhr beginnt am Sonntag, 10. November, ein Familiengottesdienst zu St. Martin, bei dem die Kinder ihre Laternen mit in die Friedenskirche bringen dürfen. An den vier Adventssonntagen 1., 8., 15. und 22. Dezember erfolgt der Gottesdienstbeginn in der Friedenskirche, bevor dann im weiteren Verlauf des Vormittags im Gemeindehaus das Krippenspiel geübt wird. Den Jahresabschluss bildet um 16 Uhr der Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Friedenskirche. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019