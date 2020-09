Nachwuchs zeigt Bestleistungen

Lampertheim.Mit starken Ergebnissen trumpften die Nachwuchsmannschaften des TC Lampertheim (TCL) auf. Durch den 6:0-Kantersieg beim Tabellenzweiten TC Viernheim sicherte sich die gemischte U10 bereits einen Spieltag vor Saisonende die Meisterschaft in der Kreisliga A. Nevio Huy (6:2/6:3), Luisa Brückmann (6:4/6:4), Finn Unger (3:6/6:3/10:5) und Tamia Stollhofer (6:2/6:3) sorgten bereits nach den Einzeln für eine Vorentscheidung. Die Paarungen Huy/Stollhofer (6:2/6:2) und Brückmann/Unger (5:7/6:4/10:6) ließen auch in den abschließenden Doppeln nichts anbrennen.

Die 3:3-Punkteteilung bei BW Bensheim 2 war für die mit Hüttenfeld kooperierenden Juniorinnen U12 bereits der letzte Spieltag in der Kreisliga A. Das Team beendet die Saison auf dem zweiten Platz. Anna Hermann (6:2/6:1) und Luisa Brückmann (7:5/6:0) holten zwei Zähler in den Einzeln. Nach dem 3:6/1:6 von Nadja Baum und 5:7/2:6 von Lilli Will mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Baum/Brückmann (3:6/6:3/10:8) bewiesen im Match-Tiebreak den längeren Atem. Hermann/Tamia Stollhofer (4:6/6:7) verpassten nur knapp den Match-Tiebreak und damit den möglichen Gesamtsieg.

Platz eins für Juniorinnen U18

Wegen dem einbrechenden Dunkelheit wurde die Partie der Juniorinnen U14 beim Zwischenstand von 1:3 gegen den TCL in Bensheim abgebrochen und am 18. September fortgesetzt. Emilija Hercegovac zeigte sich für den Gästezähler verantwortlich. Platz eins in der Bezirksliga A behaupteten die Juniorinnen U18 durch ein 5:1 in Viernheim. Leonie Münzenberger (6:2/6:0), Carlotta Wolf (6:3/6:0) und Leonie Strauß (6:0/6:0) sorgten für die 3:1-Führung. Alisija Hercegovac (3:6/1:6) musste sich in zwei Sätzen beugen. In den Doppeln legte der Spitzenreiter durch Münzenberger/Hercegovac (6:3/6:0) und Strauß/Amelie Groß (6:2/4:6/10:1) vielversprechend nach. Zwei Siege trennen die Lampertheimerinnen noch von der Meisterschaft.

Im Kreisliga A-Derby der U12-Junioren beim TC Hofheim trumpften die Gäste mit 6:0 groß auf. Während Titus Chiorean (6:1/6:1) und Nevio Huy (6:0/6:0) zu zwei klaren Zweisatzerfolgen kamen, hatten Niklas Bauer (3:6/6:1/10:8) und Phil Jordan (7:5/4:6/11:9) schon etwas mehr Mühe. In den Doppeln stellten die Gäste in der Besetzung Bauer/Chiorean (6:2/6:0) und Jordan/Huy (6:0/6:1) dann ihre Überlegenheit unter Beweis.

U14-Junioren holen sich Platz zwei

Platz zwei der Kreisliga A steht nach dem 4:2-Sieg in Mörlenbach für die Junioren U14 der MSG Lampertheim/Hüttenfeld zu Buche. Nach der 3:1-Einzelführung durch Jan Goliasch (6:1/6:0), Silas Unger (6:1/6:1) und Niklas Bauer (6:1/6:1) bei einem Spielverlust von Titus Chiorean (1:6/6:2/3:10) holten Bauer und Chiorean im Doppel (6:0/6:1) den entscheidenden vierten Punkt zum Gesamtsieg.

Das 0:6 der Junioren U18 in der Bezirksliga A gegen Dieburg war die einzige Niederlage eines Lampertheimer Teams. Dabei täuscht das klare Endergebnis gegen den Tabellenzweiten etwas über den wahren Spielverlauf hinweg. Viermal unterlagen die Gastgeber im Match-Tiebreak, versäumten somit ein weitaus besseres Ergebnis. Für den TC Lampertheim spielten Bennet Engelmann (4:6/4:6), Manuel Werner (4:6/6:1/6:10), Jan Goliasch (2:6/6:2/2:10), Luke Radatz (1:6/6:1/5:10) sowie die Doppel Engelmann/Radatz (0:6/4:6) und Werner/Goliasch (4:6/6:4/7:10).

Mit einem Erfolgserlebnis über Alsbach/Hähnlein beendete die zweite Vertretung der Junioren U18 die Saison in der Kreisliga B auf Platz fünf. 5:1 lautete das Endergebnis für die Gastgeber, die in der Besetzung Aristide Pourikas (6:1/6:1), Linus Seelinger (6:1/1:6/6:10), Arne Jädke (7:6/5:7/12:10), Bryan Bowers (6:0/6:0), Pourikas/Jädke (6:3/4:6/10:2) und Seelinger/Bowers (6:1/6:3) antraten. fh

