Nachwuchskicker erspielen 2:1-Sieg

Lampertheim.Mit einem 2:1-Sieg beendete die B-Jugend des TV Lampertheim (TVL) ihr Kreisligagastspiel bei der JSG Einhausen. Es dauerte allerdings eine Viertelstunde, bis der TVL-Motor warm gelaufen war. Die Gäste bauten von Minute zu Minute mehr Druck auf und kamen dem 0:1 immer näher. Nach einer halben Stunde stand zweimal nur noch der JSG-Keeper der TVL-Führung im Weg. Torlos ging es in die Pause. Zurück auf dem Platz erwischte der TVL einen Start nach Maß in die zweite Halbzeit. Gerrit Wiemer erzielte in der 50. Minute die 0:1-Führung für die Gäste. Gleich zwei gute Torchancen musste TVL-Keeper Timo Schröder vereiteln. Das 0:2 in der 60. Minute markierte Ole Jakob Wolf. Die Lampertheimer konzentrierten sich anschließend aufs Kontern. Die TVL-Defensive, lange Zeit kaum vor Probleme gestellt, musste in der 75. Minute das 1:2 hinnehmen. Trotz des kurzen Aufbäumen der Gastgeber blieb es am Ende beim Sieg für die Spargelstädter.

F2 bestreitet Spielfest

Die F2-Kicker des TVL haben ihr letztes Spielfest in diesem Jahr beendet. Spannend verlief das erste Spiel gegen den JFV Bürstadt 1 mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Schöne Kombinationen und starke Torhüterleistung zeichneten die Begegnung aus. Am Ende hatte der TVL das Glück auf seiner Seite und gewann knapp. Im zweiten Spiel gegen den JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim verschliefen die Lampertheimer die ersten Minuten und lagen schnell zurück. Doch die Mannschaft kämpfte sich zurück und schaffte kurz vor dem Ende den Ausgleich.

Der Kräfteverschleiß war dann in der Partie gegen die zweite Vertretung der Bürstädter anzumerken. Der TVL lief dem Gegner die meiste Zeit hinterher. Nach dem Rückstand reichte es lediglich noch zum Anschlusstreffer. Dennoch waren die Trainer Jens Buschbacher und Matthias Pawlenka mit der Leistung zufrieden, die die Jungs in der ersten Hälfte der Saison gezeigt haben. fh

