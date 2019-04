Nachwuchskicker erspielen sich gute Torchancen

Lampertheim.Die F2-Nachwuchskicker beteiligten sich am Spielfest in Schönberg. Beim ersten Spiel musste die Mannschaft vom TV Lampertheim (TVL) gleich gegen die Heimmannschaft SV Schönberg antreten. Die TVL-Kicker waren die klar bestimmende Mannschaft und hatten auch die besseren Torchancen. Allerdings trafen die Stürmer nicht ins gegnerische Gehäuse, die Treffer erzielte der Gegner. Schönberg siegte mit 2:0.

Das zweite Spiel gegen die zweite Vertretung der Jugendspielgemeinschaft Biblis/Nordheim/Wattenheim wurde eine klare Angelegenheit für den TV Lampertheim. Die Spargelstädter waren die bessere Mannschaft und zeigten gute Kombinationen. Diesmal konnten auch die Torchancen besser genutzt werden – die Begegnung endete mit einem 3:1-Erfolg.

Auch das letzte Spiel gegen die dritte Vertretung der Gurkenstädter verlief nur in eine Richtung. Der Gegner war einfach überfordert und lief die meiste Zeit hinterher. Das Spiel endete trotz guter Chancen allerdings nur mit einem 2:0 zugunsten der Lampertheimer Youngster.

Die G1 hatte ihr zweites Spielfest beim JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim, blieb mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen ohne Erfolgserlebnis. Im ersten Spiel war der Gegner die Mannschaft vom TSV Auerbach.

Die jungen Spargelkicker begannen in der ersten Begegnung gegen den TSV Auerbach stark und erspielten sich einige gute Torchancen. Doch die Treffsicherheit war noch nicht vorhanden. Auerbach machte es besser und versenkte seine Chancen im TVL-Tor. Nachdem Lampertheim mit 0:2 zurücklag, schaffte es der TVL noch auf 1:2 verkürzen. Doch alles Anrennen nutzte nichts, Auerbach erzielte kurz vor dem Ende das 1:3.

Im zweiten Spiel war der Gegner die Mannschaft der SG Einhausen. Nachdem der TVL seine Chancen besser nutzte und mit 2:0 in Führung ging, kassierten die Bambini am Ende doch noch zwei unglückliche Gegentore zum 2:2-Endstand. Auf verlorenem Posten standen die G-Junioren gegen die Gastgeber, wirkten in allen belangen unterlegen und bezogen eine 0:5-Schlappe zum Abschluss. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019