Nachwuchskicker ohne Siegchance

Lampertheim.In der Kreisklasse bezogen die E2-Youngster des TV Lampertheim (TVL) bei der FSG Bensheim eine deutliche 4:11-Schlappe. Dass es gegen die FSG Bensheim schwer werden würde, war allen Lampertheimern bereits im Vorfeld klar. Die junge Mannschaft stand dementsprechend vor einer Mammutaufgabe. Lange brauchte es nicht, ehe deutlich wurde, welche Qualität die Mannschaft aus Bensheim mit sich brachte.

Regelrecht überrannt wurden die Gäste in den Anfangsminuten und sofort auch bestraft. Nach kurzer Zeit stand es schon 2:0. Jede Hoffnung auf eine kleine Sensation wurde schnell gedämpft. Trotz des Rückstandes probierte der TVL dennoch mitzuspielen und sich nicht nur auf das Verteidigen zu konzentrieren. Einige Angriffe wurden im Ansatz auch gut vorgetragen, der Anschlusstreffer war jedoch weit entfernt. Stattdessen zeigte die FSG weiter was es braucht, um ganz vorne mitzuspielen. In den nächsten Minuten fiel dann das 0:3 und 0:4. Im Anschluss stellte der TVL die Angriffsbemühungen etwas ein. Kurz vor der Halbzeitpause konnte der TVL auf 4:1 verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel benötigte die FSG wiederum nur drei Minuten für den nächsten Treffer. Ungehindert durfte der Angreifer zum 5:1 einschieben. Fünf Minuten später markierte der TVL dann das 5:2-Anschlusstor. Doch Bensheim ließ nicht locker und konnte zwei weitere gute Chancen zum 7:2 verwerten.

Im Anschluss wurde das Spiel wieder ein wenig offener. Der TVL gewann mehr Zweikämpfe im Mittelfeld und konnte hin und wieder eigene Angriffe starten. Aus einem Angriff entstand ein Freistoß, der direkt zum 7:3 verwertet wurde. Die kleine Freude über den Anschlusstreffer war nur von kurzer Dauer. Bensheim erzielte drei weitere Tore und führte 11:3 bis kurz vor dem Ende. Den Schlußpunkt setzte der TVL und erzielte das 11:4.

Die Bilanz der TVL-Verantwortlichen fiel ernüchternd aus. Zu keinem Zeitpunkt war der TVL in der Lage, mit dem Gegner aus Bensheim mitzuhalten. Einige individuelle Fehler eröffneten der FSG eine große Anzahl an Chancen und oftmals auch Tore. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.10.2020