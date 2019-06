Nachwuchskicker zahlen Lehrgeld

Lampertheim.Personell geschwächt mussten die Fußballspieler F2 des TV Lampertheim (TVL) in das letzte Spielfest beim JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim gehen. Gleich vier Stammspieler mussten an diesem Spieltag passen. Im Auftakt kam der TVL daher gegen die zweite Mannschaft der Gastgeber nicht über ein 2:2 hinaus, wobei der TVL lange Zeit wie der sichere Sieger aussah. Die Youngster aus der Spargelstadt erspielten sich zahlreiche gute Torchancen und boten ansehnlichen Angriffsfußball. Nach der 2:0-Führung wurden sie jedoch etwas nachlässig. Dies nutzte der Gegner zunächst zum 1:2-Anschlusstreffer. Als der TVL mehr und mehr ins Schwimmen geriet, fiel kurz vor Spielende auch noch der Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand. Das zweite Spiel gegen Heppenheim wurde zu einer klaren Angelegenheit für Heppenheim. Die noch unerfahrenen Spieler des TVL gaben alles und versuchten dem Druck standzuhalten, aber in vielen Szenen waren die Heppenheimer einfach zu clever. Nach dem 0:2-Rückstand ließen die TVL-Kicker die Köpfe hängen. Heppenheim nutzte dies gnadenlos aus und erzielte zwei weitere Tore zum 4:0-Sieg.

Letztes Spiel der Saison

Im letzten Spiel des Turniers und der gesamten Saison ging es gegen die SG Einhausen. Die Spargelkicker gaben nochmals alles und wollten sich anständig verabschieden. Beide Seiten hatten zahlreiche Torchancen, diese wusste aber nur Einhausen zu nutzen

. Nach dem der TVL mit 2:0 in Rückstand geriet, warf die Mannschaft alles nach vorne und kam auch zum verdienten 1:2-Anschlusstreffer. Die Jungs kämpften weiter. Dieser Kraftaufwand wurde auch belohnt, als der TVL das 2:2 erzielte. In der Schlussphase fehlten die Kräfte, und Einhausen hatte in den letzten Minuten wieder mehr vom Spiel. Als kurz vor dem Ende Einhausen den 3:2-Siegtreffer erzielte, war die Stimmung gedrückt im Lager des TVL. Der große Kraftaufwand und die Mühen, die die Jungs boten, wurden nicht belohnt.

Am Montag, 29. Juli, starten die Fußballer die Vorbereitung auf die neue Saison. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 01.07.2019