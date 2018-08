Anzeige

Bürstadt.Durch eine hervorragende Vorbereitung während der Schulferien mit den beiden Judomeistern Norbert Hannig und Wolfgang Keltjens absolvierten Katharina Keltjens und Florian Ruckteschler ihre Gürtelprüfungen beim 1. Judo Club Bürstadt zum orange-grünen Judo-Gurt mit Bravour. Fiona Hannig war ebenso fit in der Materie, konnte jedoch aufgrund einer Verletzung nicht an der Prüfung teilnehmen und wird diese alsbald nachholen. Die beiden Prüflinge sind beide zudem aktive, sehr erfolgreiche Wettkämpfer. Dies sollte der Gürtelprüfungsvorbereitung durch die bisher absolvierten intensiven Wettkampftrainingseinheiten, sowohl bei der Qualität der Techniken als auch bei der verkürzten Vorbereitungszeit, zugute kommen. Mit Klaus-Peter Fritz (l.) und Stephan Müller (r.) waren zwei erfahrene Judomeister Prüfer. Diese waren mit dem Gesehenen zufrieden und brachten nur wenig Kritik an. red