Nachwuchsturner begeistern

Bürstadt.Nach dem Erfolg bei den Hessischen Mannschaftsmeisterschaften in Biblis freuten sich die TV-Jungs über einen weiteren Wettkampf. Der TV Kalbach lud zu einem Pokalturnen ein. Die Wettkampfausschreibungen entsprachen weitgehend den Leistungen der TV-Turner. Von großem Vorteil war, dass sich alle Bürstädter in einer Riege befanden. Die Betreuung war damit optimal gewährleistet.

Fünf TVler starteten in drei Wettkampfklassen. Noah Buhr trat bei den Neunjährigen an und beendete seinen Wettkampf mit dem ersten Platz. Ben Ohl, Julian Reis und Akim Arslan starteten in der Leistungsklasse P4 bis P6, Jahrgang 2007 und jünger. Ben freute sich über den ersten Platz, Julian Reis belegte den zweiten Platz gefolgt von Akim Arslan mit Rang drei. Moritz Rau siegte souverän bei den 13-Jährigen in der Leistungsklasse P5 bis P7.

Die Konkurrenz aus Unterliederbach und Bad Homburg hatte gegen die Bürstädter Turner keine Chance. Die TVler zeigten den Kampfrichtern fehlerfreie und sauber vorgetragene Übungen.

Stolz auf die tollen Platzierungen der Jungs waren der Betreuer Eric Ohl sowie die Trainerin und Kampfrichterin Ulrike Richter. Bei der Siegerehrung standen alle auf dem Podium und waren glücklich über die gewonnenen Pokale. red

