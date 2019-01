Nächste Sanierungsrunde

Hofheim.Mit „Land of hope and glory“ eröffneten Anja und Martin Stumpf an Klavier und Saxofon musikalisch den Neujahrsempfang der katholischen Pfarrei im Canisiushaus. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Stephan Albrecht freute sich besonders, dass Pfarrer Adam Malczyk, dessen evangelischer Kollege Holger Mett, Mitglieder des Bobstädter Pfarrgemeinderats und des evangelischen Kirchenvorstands sowie Ortsvorsteher Alexander Scholl sich unter den Besuchern befanden.

Bei seinem kleinen Rückblick auf 2018 griff Albrecht markante Ereignisse heraus wie etwa das Bistumssiegel für die seitherige Kindertagesstätte und das neue Familienzentrum, das Konzert zum 115-jährigen Bestehen des Kirchenchores und Gesangvereins „Cäcilia“, die Firmung in Bobstadt, die Verabschiedung von Gemeindereferentin Angelika Keil in den Vorruhestand, das traditionelle Pfarrfamilienfest sowie die Neugestaltung des Krippenspiels. Albrecht sprach aber auch Veränderungen auf Bistumsebene an, würdigte den verstorbenen Kardinal Karl Lehmann und ging auf dessen Nachfolger Bischof Peter Kohlgraf ein.

Den thematischen Bogen führte Albrecht schließlich wieder nach Hofheim zurück, wo im November ein neuer Pfarrgemeinderat zu wählen ist und sich die Katholiken mit der Stellung ihrer Pfarrei als Verwaltungseinheit in einer Gemeinschaft von Pfarreien beschäftigen müssen.

Unter der Leitung von Katrin Scholl und Ute Ebeling präsentierten die Kommunionkinder schließlich die Geschichte über den wissbegierigen Raben in der Kirche, der Gott als tollen Freund kennenlernt.

Neues Familienzentrum

Dann konnte der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende, Gerhard Keim, verkünden, dass alle Haushaltspläne in den vergangenen Jahren sich ausgeglichen gestaltet haben. Im Canisiushaus wurde eine neue Behindertentoilette errichtet, die Damentoilette und der Jugendraum wurden erneuert, das Foyer wurde mit einem neuen Anstrich versehen. Auch der marode Weg von der Sakristei zum Pfarrhof wurde neu gestaltet, demnächst will der Wirtschaftsverein auch die Herrentoilette sanieren.

Keim sprach aber auch von „zwei Sorgenkindern“. Die Grenzmauer parallel zu Kirche und Pfarrgarten sei akut einsturzgefährdet und müsse erneuert werden. Zudem sei die Pfarrei auch wegen aufgetretener Risse in Fenstern und Treppenaufgängen der Kirche zum Handeln gezwungen. Ursache hierfür sei der sich senkende Dachstuhl des Gotteshauses. Eine Stahlmanschette um die Balthasar-Neumann-Kirche, so Keim, soll die Schäden beheben.

Der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende würdigte auch den gelungenen Übergang von der Kita mit drei voll besetzten Ü3-Gruppen und einer zwölfköpfigen U3-Gruppe hin zum Familienzentrum. Damit sei eine Erweiterung des Einrichtungsangebots einhergegangen – mit einer Vielzahl von Aktivitäten für alle rund um die Familie.

Acht Nationalitäten seien in dem von Heike Kissel-Eltrop geleiteten Familienzentrum zu Hause, in dem ebenfalls Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen anstünden (wir berichteten).

Auch die Sternsinger kamen noch einmal ins Canisiushaus. Währenddessen galt der besondere Dank von Stephan Albrecht den ehrenamtlichen Helfern, bevor er mit einem 150 Jahre alten, aber heiteren Gebetstext zum Sekt-Umtrunk überleitete. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.01.2019