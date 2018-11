Näher bei den Leuten sein

Lampertheim.Zuletzt wurden Schuhe darin verkauft, künftig sollen es Fahrkarten sein: Die Stadt plant in der Kaiserstraße die Einrichtung einer Mobilitätszentrale, in der ab kommendem Frühjahr die Belange des Bus- und Bahnverkehrs geregelt werden sollen. Unterdessen laufen die Verhandlungen der Stadt mit dem Eigentümer des Bahnhofs weiter. Ziel bleibt es, das Gebäude in städtischen Besitz zu

...