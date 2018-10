Närrische Avatare

Lampertheim.„Zwei Jahre waren wir nicht da, nun kommen wir als Avatar“, ist der Leitgedanke des 1. FCC dumm gelaufen. Das Motto ist auch närrisches Programm. Nach einer kurzen Pause erobern die Karnevalisten des 1. Freizeit Carneval Clubs wieder die Bühne in der Siedlerhalle. Ihre Fastnachtssitzung wird am Samstag, 2. Februar, gefeiert.

Die Vorsitzende Beate Redig hat ihrer Tochter Lisa das Amt der Regie übertragen, ihr Sohn Tim wird wie gehabt die Technik übernehmen. Vor allem die Geschwister wollten die Fastnacht in der Siedlerhalle wieder aufleben lassen und nun freuen sich alle auf einen Neustart. Lisa und Tim sind mit der Fastnacht aufgewachsen und kennen sich im närrischen Metier gut aus. Ihre Mutter will im Hintergrund bleiben, aber ihre Kinder unterstützen. „In das kalte Wasser will ich sie nicht schmeißen“, so die Vorsitzende. Sie weiß, dass ihre Fußstapfen groß sind. Aber Lisa und Tim seien mit Eifer dabei.

Allerdings haben sich die Fastnachter neu orientiert und verabschieden sich von den traditionellen Prunksitzungen. Das heißt, es wird kein Elferrat mehr auf der Bühne thronen. „Es wird ein fünfstündiges, reines Showprogramm geboten“, erklärt Beate Redig und verrät einige Programmpunkte: Für die Musik ist DJ Smash verantwortlich, was auf die Ohren gibt es von den Guggemusikern Kerrlocher Schnapp-Säck und Akrobatik vom Feinsten von der Hofheimer Gruppe Stud Buttons. „Außerdem kommen meine Sahneschnittchen, die Showtanzgruppe First Generation“, schwärmt die Vorsitzende.

Doch das ist noch nicht alles. In dem Programm wird es einen Überraschungsgast geben. Wer das ist, darüber halten sich die Fastnachter bedeckt. Auf alle Fälle wird es ein Spektakel werden. Zum Organisationsteam gehören die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Silke Gutschalk und Alexandra Ihrig, die Wirtschaftsexpertin Karin Ramge und Mila Lillinger. Lisa Redig und Swantje Fließ trainieren die Tänzerinnen. Der Bühnenaufbau und der Kartenverkauf haben bereits begonnen. Und auch die Jahresorden liegen schon bereit. In den nächsten Tagen macht sich das närrische Team auch an das Bühnenbild. Das soll wieder prächtig ausfallen. „Es wird in die mystische Richtung gehen“, sagt Beate Redig, dann hüllt sie sich in Schweigen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018