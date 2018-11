„Närrischer Till“ für Fastnachterinnen

Hofheim.Nach der offiziellen Eröffnung der Fastnachtskampagne am Ausschellerdenkmal feierte der Hofheimer Carnevalverein (HCV) den Start in die neue Session im Bürgerhaus weiter. „Ich ruf drei donnernde Helau, es geht endlich wieder los beim HCV“, rief der bestens aufgelegte Sitzungspräsident Alexander Scholl den Besuchern zu und versprach eine tolle und bunte Fastnachtszeit.

Das Probenfieber sei bei den vielen Gruppen längst ausgebrochen, „es wird sich getroffen, getanzt und viel gelacht“. Der Sitzungspräsident freut sich auf die lange Kampagne – der Rosenmontag steht erst im März an. Erste närrische Kostproben lieferten die beiden Bütten von Maria Firmkes („Ach wenn ich doch erwachsen wär“) und Volker Hildebrand mit einer modernen Fassung von Max & Moritz.

Höchste Auszeichnung

Scholl nutzte den Rahmen auch zur Ehrung verdienter und langjähriger HCV-Mitglieder. Einmal elf Jahre gehören Annette Rettig, Petra Vogt, Kai Vogt, Angelina Frank, Maxi Strack und Jutta Seelinger dem HCV an. Zweimal elfjähriges Jubiläum feierten Anneliese und Heinrich Kraft. Gleich zweimal wurde der HCV-Ehrenorden „Der närrische Till“ verliehen. Der Ehrenorden wurde im Rahmen des zweimal elfjährigen Jubiläums des HCV im Jahr 2011 eingeführt und stellt die höchste Auszeichnung des HCV dar. Bisherige Ordensträger sind Rosemarie Scholl (2011), Christa Litters (2011), Ehrenpräsident Peter C. Hinz (2011) sowie Heinrich Fingerle (2015). Diesem erlauchten Kreis gehören nun auch Rita Rose und Martina Vock an.

Frauen, die die Bütt beherrschen

Rita Rose zählte 1988 nicht nur zu den Gründungsmitgliedern des HCV, sondern stand fast durchgängig auch jedes Jahr auf der Fastnachtsbühne. Anfangs im Zwiegespräch mit Doris Wassermann als „Bawwetsche und Settsche“, seit der Kampagne 2004/05 als „Fra vun Howwe“, die niemand besser als die langjährige Ortsvorsteherin hätte verkörpern können. In der vergangenen Kampagne hatte Rita Rose ihren Bühnenabschied verkündet.

Martina Vock trat dem HCV 1992 bei und ist seitdem in mehreren Bereichen auf und neben der Bühne aktiv. Ihr Büttendebüt feierte Martina Vock 1994 mit der „schnellen Hildegard“, 1995 rief sie die „Wonneproppen“ ins Leben. Seit Beginn ihrer Mitgliedschaft ist Martina Vock zudem als Beisitzerin im Vorstand aktiv. fh

