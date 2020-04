Nah bei den Menschen – auf unterschiedlichen Wegen

Lampertheim.. In der Zeit des Coranvirus dürfen sich Menschen auch nicht zu Gottesdiensten treffen. Weil der Martin-Luther-Gemeinde Gemeinschaft besonders in dieser Zeit wichtig ist, macht sie sich auf unterschiedliche Weise auf den Weg zu den Menschen. Pfarrer Ralf Kröger lädt von Montag bis Freitag täglich eine Mutmach-Kurz-Andacht in den Youtubekanal der Martin-Luther-Gemeinde. Dieser ist zu erreichen unter www.youtube.com/LampertheimML. An dem sonntäglichen Gottesdienst aus der Martin-Luther-Kirche kann jeder über das Internet teilnehmen. Die Adresse dazu lautet: https://zoom.us/j/284007728. Im Anschluss an die Feier gibt es die Möglichkeit, dass die Gemeindeglieder miteinander ins Gespräch kommen. Technische Details zu dieser Konferenzschaltung sind auf der Homepage der Kirchengemeinde www.luki-la.org zu finden. Als neues Format ist nun die „Hausandacht am Mittwoch“ hinzugekommen. Die Andacht kann ab Mittwoch am Gemeindehaus mitgenommen werden. Außerdem verschickt das Büro die Andacht gerne an alle, die dies wünschen. Zusätzlich kann die Andacht auf der Homepage der Kirchengemeinde heruntergeladen werden. Ab Dienstag nach Ostern stellen die Jugendteamer täglich ein Hoffnungsbild auf der Homepage der Gemeinde bereit. Die beiden Pfarrer der Martin-Luther-Gemeinde sind natürlich auch in diesen Zeiten für ihre Gemeindeglieder per Telefon und über das Netz zu erreichen: Pfarrer Ralf Kröger 06206/537 50 und 0151/10 51 86 01, ralf.kroeger@luki-la.org und Pfarrer Manfred Hauch 06251/9 44 72 59, manfred.hauch@ekhn.de. red (Bild: Martin-Luther-Gemeinde )

