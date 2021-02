Narren-Empfang aus sicherer Entfernung

Lampertheim.Eine kleine Abordnung des Lampertheimer Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW), darunter Stadtprinzessin Julia I., Ehrenpräsidentin Margit Selb und Jesina Litters als Moderatorin, hat dafür gesorgt, dass der Faschingsdienstag in Lampertheim nicht ganz der Pandemie zum Opfer fiel. Für ein närrisches „Helau“ traten die CCRW-Mitglieder zu einem Corona-konformen Blitzbesuch bei Bürgermeister Gottfried Störmer und Erstem Stadtrat Marius Schmidt an, die den Narrengruß vom Balkon des Stadthauses aus erwiderten und sich für das Engagement des Vereins bedankten. Im Hinblick auf die – überwiegend – ausgefallene Fastnacht hielt Selb es mit den Worten von Ernst Neger: „Heile, heile Gänsje, ist bald wieder gut.“ Geschenke wechselten die Besitzer, und die CCRW-Narren verteilten ihren Jahresorden: gehäkelte Coronaviren. Unser Bild zeigt Gottfried Störmer (links) und Marius Schmidt, die auf dem Balkon erfreut die Präsente des CCRW in einem Korb nach oben ziehen. / red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.02.2021