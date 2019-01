Narren erobern das Stadthaus

Lampertheim.Die Lampertheimer Stadtoberen haben kapituliert, als die Fastnachter vom 1. Carneval Club Rot-Weiß am Freitagnachmittag das Lampertheimer Stadthaus bestürmten und am Ende den Sitzungsraum des Magistrats eroberten. Zuvor hatten sie sich ein Böller-Gefecht auf dem Europaplatz geliefert, bis Bürgermeister Gottfried Störmer am Ende die weiße Fahne schwenkte. Im Stadthaus überreichte er (Mitte) in Begleitung von Erstem Stadtrat Jens Klingler (v.l.) und Spargelprinzessin Christin I. einen symbolischen Schlüssel an Stadtprinzessin Janine I. und Sitzungspräsident Markus Gutschalk, die zu dem Rathaussturm von einer Vertretung der Mondhexen Lu-La begleitet worden waren. swa

