Narren im Turnverein freuen sich auf Sonnenschein

Lampertheim.Am Samstag, 2. März, zieht Sitzungspräsident Lutz Strubel wieder seine Narren-Paradeuniform an, setzt die Narren-Kappe auf und erklimmt die Bühne in der festlich geschmückten Jahnhalle. Denn am Fastnachtssamstag feiert das Carnevals-Gremium des Turnvereins (CGT) Lampertheim seine große Sitzung, die unter dem Motto „Sommer-Sonne-Sonnenschein beim CGT im Turnverein“ ausgetragen wird. Dann ertönt auch wieder das Lied der Mainzer Hofsänger: „Hier am Rhein kann es genauso schön wie am Rio Grande sein.“

Strubel hat den närrischen Vorstandsposten von Sitzungspräsident Heiner Veltman übernommen. Der Abteilungsleiter war damals Roland Ihrig. In dieser Kampagne feiert Lutz Strubel sein elfjähriges Jubiläum als CGT-Gaudidiktator. Strubel besitzt einen trockenen Humor, er ist ein flexibler Redner und hat immer einen witzigen Spruch auf Lager. Er redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und bringt durchaus auch Selbstironie mit.

Der Lampertheimer ist teamfähig, er kann stundenlang vor hunderten Karnevalisten plaudern und seine Späßchen machen. All das sind wichtige Kriterien, die er für das Amt als Sitzungspräsident mitbringt. Die allgemeinen närrischen Regeln besagen, dass ein Sitzungspräsident die neue Session eröffnet und dem Elferrat vorsteht. Beim Carnevals-Gremium sieht man das nicht ganz so eng, Strubel ist zwar der redegewandte Mittelpunkt der Fastnachtsveranstaltung und der Befehlshaber für das Starten von Raketen, aber die Herren Elfer sind sozusagen seine närrischen Parlaments-Kollegen.

Kritik mit Humor

Lutz Strubel ist seit 1965 Mitglied im Turnverein, seit 1976 im CGT aktiv und seit 1988 im Elferrat. Außerdem gehört er zu den Bänkelsängern, einer Sängergruppe, die aus CGT- Würdenträgern besteht. In den Sitzungen tragen sie Kritik, ob über Lampertheim oder das Weltgeschehen, humorvoll vor. „Meine Aufgaben als Sitzungspräsident sind vielfältiger Art“, sagt Strubel und erklärt: „Zum einen führe ich durch das Programm, zum anderen bin ich auch Mitglied der Programmkommission und damit an der Programmplanung beteiligt.“

Vor allem sollte ein Sitzungspräsident die auftretenden Fastnachter, insbesondere die Namen der Formationen, kennen. Deshalb steht Strubel mit den einzelnen Gruppenleitern in Kontakt und übernimmt auch die Vermittlerrolle. „Lutz Strubel ist in allem involviert. Seine Zusammenarbeit mit mir ist eng“, erläutert Sabine Gärtner, die Regisseurin und Turnvereinschefin. Lutz Strubel sei damals von den CGT-Aktiven für das Amt vorgeschlagen worden und er habe gerne die Funktion des Sitzungspräsidenten übernommen.

Gemeinschaftsarbeit

Der zweite künstlerische Leiter der Fastnachtsveranstaltung ist Jockel Röhrig. Über die Gemeinschaftsarbeit sagt er: „Der Sitzungspräsident ist in den letzten Wochen vor dem Event immer bei den Programmkommissionssitzungen dabei, um über die Inhalte der Programmpunkte informiert zu sein.“ Zum Vorstands-Arbeitsteam gehört außerdem Abteilungsleiter Bernhard Gärtner. Bis ins Detail kennt Strubel die närrischen Beiträge natürlich nicht. Aber wenn die Generalprobe über die Bühne geht, kann er sich ein Stimmungsbild machen.

Strubel erinnert sich noch gerne an die früheren Zeiten, als die Fastnachter des CGT die Kampagne mit dem Night Club starteten. Ihm ist besonders die Kampagne-Eröffnung im Jahr 2002 in Erinnerung geblieben, als die Fastnachter in der Mitte der Halle einen Boxring aufgebaut hatten. Die Night Show wird seit November 2016 von der Après-Ski-Party abgelöst. Viel Gaudi habe auch der Auftritt von Philipp Seelinger als Barack Obama in der Fastnachtssitzung 2009 entfacht.

„Und außergewöhnlich war, als der Elferrat nicht wie üblich an einem langen Tisch auf der Bühne thronte, sondern seitlich auf der Tribüne“, sagt Strubel und lächelt verschmitzt. Jetzt freut sich der 59-Jährige auf die kommende Karnevalssitzung, mit der CGT-Narrenschar auf, vor und hinter der Bühne und auf das närrische Publikum.

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019