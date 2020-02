Narren in Krippen und Kindergärten

Hofheim.Der Hofheimer Carnevalverein (HCV) stattet am Rosenmontag, 24. Februar, den beiden Hofheimer Kindertagesstätten sowie der Kinderkrippe einen närrischen Besuch ab. Die Besuchsserie beginnt um 10 Uhr im katholischen Familienzentrum St. Michael in der Kirchstraße, wie die Narren mitteilen. Gegen 10.30 Uhr geht es zur Kinderkrippe „Kleines Ich“ im Bürgerhaus und den Abschluss macht der HCV bei der kommunalen Kindertagesstätte in der Schubertstraße.

Überraschung für die Kleinen

Neben einem kleinen Mitmachprogramm wird es eine Überraschung für die Kinder geben, wie es weiterhin heißt. Außerdem wird die HCV-Delegation um Sitzungspräsident Alexander Scholl den Einrichtungen Gutscheine zur freien Verwendung im Gesamtwert von insgesamt 400 Euro übergeben.

Den Abschluss macht dann am Aschermittwoch, 26. Februar, um 18 Uhr das traditionelle Heringsessen im Hofheimer Bürgerhaus. Dabei lässt der Verein die abgelaufene Kampagne Revue passieren und gemütlich ausklingen. fh

