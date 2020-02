Narrenschiff auf fröhlicher Fahrt

Lampertheim.Alle Mann an Deck, Leinen los und volle Kraft voraus: das Narrenschiff der Seniorenbegegnungsstätte ging am Dienstag auf große Fahrt. Die Blauen Engel waren zur Fastnachtsfeier in blau-weiß gestreifte Oberteile geschlüpft und bildeten die Besatzung. Sie verwöhnten die Gäste mit Berlinern und Getränken. Obendrein hatten sie einen pfiffigen Matrosentanz einstudiert, der an Oberdeck vorgetragen wurde und die Zuschauenden begeisterte.

Die Einspielung der maritimen Musik nahm Sozialarbeiterin Stephanie Rapp in die Hände. Andere Fastnachter stiegen in die Bütt und brachten mit ihrem Klamauk die Feiernden zum Lachen. Die Moderation der Seniorenveranstaltung übernahm der Seniorenbeiratsvorsitzende Heinz-Dieter Schäfer, die musikalische Begleitung der singende Keyboarder Horst Herrmann. Mit seinen Stimmungsliedern animierte er zum Mitsingen und Schunkeln. Und als der Refrain des Liedes „Dann die Hände zum Himmel. Komm lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein“ geträllert wurde, blies ein kräftiger Gesangssturm und brachte das Narrenschiff fast ins Wanken. „Jetzt habt ihr gezeigt, was für ein Temperament in euch steckt“, stellte der Seniorenbeiratsvorsitzende anerkennend fest.

Nach den Fastnachtsliedern „Am Rosenmontag“ und „Karneval in Rio“ hob Schäfer, mit Blick auf die kunterbunt verkleidete Narrenschar hervor: „So hübsches Publikum hatten wir dieses Jahr noch nicht.“ Der anschließende Sketch „Ohne Worte“, vorgeführt von Melitta Härtel und Renate Hohmann, spielte in einem Intercity-Express auf der Strecke von Frankfurt nach Wiesbaden. Die Darstellerinnen mussten auch nicht sprechen, denn ihre Mimik und Gesten sagten mehr als Worte. Härtel, in der Rolle einer einfachen Frau, machte der eleganten Reisenden alias Hohmann, alle Bewegungen nach. Während sich die Dame einen zarten Hauch von Gesichtspuder auftrug, rieb sich die robuste Frau Paprikapulver als Rouge auf die Wangen. Statt einem Kamm griff Härtel zur Toilettenbürste und verschlang schmatzend einen Hähnchenschlegel.

Humorvolle Erzählungen

Heiter ging es weiter: Friedel Keller berichtete mit einem Augenzwinkern von ihrem Skiunfall, Gerlinde Hellmuth erzählte die etwas andere Schöpfungsgeschichte und Inge Netscher trug die humorvolle Erzählung vom blauen Teddybären vor. „Wir machen durch bis morgen früh“, war da schon singend Horst Herrmann zu hören und die Karnevalisten stimmten kräftig mit ein: „Bumsfallera“.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.02.2020