Der Brunnen wurde am 5. Mai 1979, dem Europatag, feierlich eingeweiht; mit dabei zahlreiche Vertreter aus den Partner- und Freundschaftsstädten Lampertheims. In der Chronik steht dazu: „Der Brunnen steht an einem zentralen Platz in Lampertheim und soll zeigen, dass alle Lampertheimer stolz darauf sind, eine Stadt Europas zu sein.“ roi

