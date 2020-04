Natürliche Rasenmäher

Hüttenfeld.Rund fünfzig Meter erhebt sich der Hügel in Hüttenfeld aus der Ebene des südhessischen Rieds. Früher wurde hier Müll abgeladen, Kreismülldeponie stand auf den Wegweisern. Das ist Vergangenheit. Abfälle werden dort seit Jahren nicht mehr hingebracht. Dafür hat die Natur mit einer reichhaltigen Pflanzen- und Tierwelt Einzug gehalten. Renaturierung heißt das Stichwort. Regelmäßig weidet eine Schafherde auf der ehemaligen Deponie in Hüttenfeld.

Auch in diesen Tagen ziehen die Schafe wieder über die bewachsenen Hänge des Hügels. Schon aus der Ferne kann man sie sehen, und hören. Erstaunlich schnell fressen sie sich durch das satte Grün – als natürlicher Rasenmäher sozusagen. Gehütet werden sie von Simone Häfele. Sie hat eine eigene Rasse gezüchtet, die sich auch mit dürrem Weideangebot zufriedengibt. Dafür erhielt sie den Umweltpreis des Kreises Bergstraße. Seit 2012 hält sie ihre Tiere in einem Stall im ZAKB-Energiepark in Hüttenfeld.

Auf der ehemaligen Deponie betreibt der ZAKB eine der größten Fotovoltaikanlagen Hessens. Rund 10 000 Fotovoltaik-Module erzeugen jährlich etwa 2 500 000 Kilowattstunden Strom – das deckt den Jahresbedarf von mindestens 567 Haushalten. Die Schafe grasen mühelos darunter entlang, ohne sich den Kopf zu stoßen. Unter der Oberfläche zersetzen sich hingegen langsam, aber stetig rund fünf Millionen Tonnen Abfall, die dort bis 2005 aufgetürmt wurden.

Dabei entstehen große Mengen klimaschädlicher Gase, die der ZAKB absaugt und über einen Generator verwertet. So werden jährlich rund 900 000 Kilowattstunden Strom für das öffentliche Netz hergestellt. Bei der Stromproduktion entsteht zudem Abwärme, die der ZAKB nutzt, um das Verwaltungsgebäude zu heizen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.04.2020